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父母容貌焦慮?嬰兒戴石膏「頭盔」矯正頭型 每個3300元

中國新聞組／北京20日電
有網友認為，給嬰兒戴石膏模型矯正頭型是「折騰小孩」。（取材自正觀新聞）
有網友認為，給嬰兒戴石膏模型矯正頭型是「折騰小孩」。（取材自正觀新聞）

近日有網友發帖詢問，「給小嬰兒戴石膏模型矯正頭型，算不算父母容貌焦慮焦慮到了嬰兒身上」。該貼中發布了四張截圖，是一位寶媽分享自己不顧家人反對給寶寶矯正頭型的經驗分享。

正觀新聞報導，該帖下方，不少網友對此舉表示支持，稱「小孩以後會感謝父母的」。不少網友用自己的經歷現身說法，言語中表示出對扁頭頭型的不滿，認為扁頭非常難看。

也有網友認為，給嬰兒戴石膏模型矯正頭型是「折騰小孩」，卻遭到諸多網友反對。有人稱，扁頭是病，是扁頭綜合症。

從上面的評論來看，不少網友都是從審美角度對嬰兒頭型矯正給予肯定。不禁讓人產生困惑，容貌焦慮已經到了這種程度了嗎？也讓人懷疑兒童頭型矯正的安全性。

曾有新聞報導過，一個寶寶佩戴矯正頭盔後不僅沒有塑造出完美頭型，矯枉過正後，寶寶頭型竟然變成奧特曼了。江西南昌的王媽媽帶著雙胞胎兒子（剛剛四個月大）到xx矯形機構，想要矯正寶寶的頭型，於是矯形機構給雙胞胎分別訂製矯形頭盔，每個3300元人民幣(約519美元)。

頭盔剛佩戴一個月不到，王媽媽發現兒子左邊的眼睛被壓住了（寶寶頭型在不斷生長），於是向矯正機構反映後，就將頭盔郵寄打磨，把眼睛部分去掉了一點，隨後繼續佩戴。持續三個月摘掉之後，王媽媽發現兒子的額縫閉合並且凸起了，像奧特曼。

經過醫院檢查，王媽媽的兩個兒子頭頂處都有不同程度的凸起，為了讓兒子的頭部恢復原狀，只好重新為寶寶進行頭部矯正。

兒科專家表示，寶寶是否需要佩戴矯正頭盔，最好在醫生面診後，根據扁頭程度來判斷，有必要佩戴頭盔才需佩戴。六個月內寶寶顱骨很軟，變化很大，只要不人為干預太多，慢慢就會成為標準的「圓頭」。

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