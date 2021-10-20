壟斷市場？中國速遞業不受理無中文標識商品

有廣州居民去速遞公司轉寄友人從外國寄來的保健品，被速遞公司拒收。(視頻截圖)

中國 部分速遞公司近期推出一項新規定，民眾郵寄進口商品的外包裝凡是沒有中文標註的，一概拒絕受理郵寄業務。有網民指當局要打擊代購業務，目的是壟斷市場。

自由亞洲電台報導，廣州居民鄧先生，近日像往常一樣，到一著名速遞公司郵寄外國進口的保健品至其他省份的朋友，結果遭速遞公司員工拒絕。鄧先生的朋友郭先生表示：

「近期我的朋友（鄧先生）幫我另外的親戚寄一些進口奶粉。在寄送中，發現中國的快遞公司對進口奶粉， 就是沒有中文標識的這些進口產品，不予郵寄。特別是奶粉、維生素等保健品。」

郭先生說，鄧先生希望將這批進口商品從廣州寄到北京 等地，他並多次嘗試去速遞公司郵寄，但均被拒絕：「順豐快遞員看到了，幾次都拒絕了。快遞員說有新的規定，只要原包裝上沒有中文標識的這些商品都不給郵寄。進口代購產品，哪裡會有中文，不是英文就是法文、德文或其他國文字。」

郭先生說，廣州的鄧先生以往並未遇到類似情況，但近期突然生變，無法郵寄外國商品。

香港 順豐速遞公司接聽電話的職員說，香港郵寄內地的奶粉受到嚴格限制，一至三歲嬰幼兒奶粉須提供工業貿易處發出的出口證。郵寄保健品須提供購買發票及證明無藥物成分。

深圳一位熟悉海外代購程序的曾女士表示，中國海關也在嚴格限制、截查進口包裹：「在內地銷售的海外產品必須要有中文標識，他們知道你的產品不是經過官方正規渠道進口，以前海關不查，我們把東西運到深圳，現在我們運到深圳也寄不了（到其他省市），他們把快遞這條路也卡死了。新規定不讓寄了，不是說了『內循環』，逼著你用國產貨。」

中國媒體近期大量報導有關跨境購物被投訴的消息，提醒民眾防止上當受騙。中國消費者報18日報導，近日，上海、江蘇、福建、黑龍江哈爾濱等地消費者組織公布了今年第三季度當地消費投訴情況。其中教育培訓、健身、跨境購物成為各地共同的投訴熱點。報導稱，單在第三季度，上海市各級消費者組織受理網購投訴1萬2857件，尤其是年輕群體喜歡選擇海外代購、海淘等形式購物，相關糾紛也日漸增多。江蘇省年第三季度共受理涉及跨境電商投訴355件。