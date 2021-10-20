北京禁令鬆綁？馬雲自港轉赴西班牙度假

馬雲本月初在香港短暫停留後，已轉赴西班牙度假。（新華社資料照片）

深陷監管風暴、近年來成為中國 市場關注焦點的阿里巴巴創辦人馬雲 ，本月初在香港短暫停留後，已轉赴西班牙度假，這是去年10月馬雲在上海金融論壇上批評監管政策後，一年來首次出現在外國。外界解讀，馬雲出行外國，意謂北京 對其「禁令」鬆綁或已解除。

日前傳出馬雲到了香港，據阿里巴巴擁有的香港南華早報19日披露，馬雲目前在歐洲「調研」，路透指出，馬雲目前在西班牙針對與環境問題有關的農業和新技術「旅行調研」。

馬雲在出發前往歐洲前，和家人在香港度假。阿里巴巴沒有對媒體相關詢問作出評論。港媒報導稱，「馬雲是上周六飛往西班牙，目前身處自家超級遊艇上，跟一班富豪朋友度假」，搭乘的遊艇是馬雲花費超過16億元港幣（約2億500萬美元）購買的。

綜合媒體報導，消息人士說，去年10月，馬雲旗下螞蟻集團的上市計畫被北京中央叫停後，市場即盛傳他被「禁止出境」，在中國也只能作有限度活動。阿里巴巴被罰巨款，且引發反資本、反壟斷運動，官方對民營企業實施整頓，開出巨額罰單，網路巨頭，文娛產業，教培，一時風聲鶴唳，馬雲從此極少露面。

所以，這次他在港露面，又轉飛歐洲，令其進一步獲得「鬆綁」的消息甚囂塵上，加上阿里巴巴股價從谷底反彈，外界估計馬雲及阿里巴巴「接受連串整改接近完成」，其「禁令」可能將獲得解除。

報導稱，56歲的馬雲已把之前接連不斷的商務旅行和與全球領導人見面的安排，換成了打高爾夫球和閱讀道家經典。

法廣報導，馬雲出行外國，是否意味著北京對民營企業鬆綁的信號？「北京之春」榮譽主編胡平發推說，阿里巴巴成了中國民營企業的一個招牌，馬雲成了中國民營企業家的一個招牌，當局不會把阿里巴巴給打倒，也不會把馬雲給抓起來，可能把阿里巴巴拆分、重組、讓馬雲不能像過去那樣活躍，又時不時地讓他露個面，甚至到境外，證明他還是自由的。