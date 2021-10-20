吉林1脫北者 破壞電網翻牆越獄 在眾人眼皮下逃跑

一名北韓籍囚犯18日傍晚自中國吉林監獄，翻越6公尺高牆脫逃成功。（取材自極目新聞）

一名北韓 籍男囚犯，昨天傍晚自中國吉林監獄 破壞電網，翻越6公尺高牆墜地躺了10秒鐘而後脫逃成功，吉林市公安局發布懸賞，動員大批警力追緝這名39歲的「脫北者」，他再服刑一年多就會被遣返 北韓。

來源：YouTube

綜合媒體報導，吉林市公安局昨晚發布吉林監獄懸賞通告稱，18日傍晚6時許，吉林監獄罪犯朱賢健利用收工時間，攀爬AB門（雙門互鎖）雨棚翻至監牆，在眾人眼皮下強行脫逃，目前下落不明。

據通報，凡是提供線索協助抓捕嫌犯的，獎勵10萬元（人民幣，下同，約1萬5000美元）；凡是提供線索直接抓捕嫌犯的，獎勵15萬元（約2萬3000美元）；凡是知情不報、窩藏、包庇嫌犯的將依法追究法律責任。

極目新聞引述網路影片顯示，朱賢健右腳沒穿鞋，手上拿著繩子。多名監獄工作人員發現其舉動後，連忙喝止和追趕，但在眾人注視下，他迅速從一扇鐵門攀爬至鐵門上方的雨棚。爬上雨棚後，似乎從身上拿出一根繩索狀的物品，並大力拉扯，疑似將監獄的電網損壞，過程中多次冒出火花。

另一段影片顯示，朱賢健在翻出鐵絲網跳落地面後，滾了幾下，躺了10秒鐘才站起身來，隨後一路小跑消失在畫面中。

朱賢健身高160公分，單眼皮、瓜子臉、小眼睛，逃跑時身穿監獄勞動服，內穿深色線衣線褲，並無戶口訊息。

據報導，事發後，警方出動大批人員搜索吉林監獄鄰近區域，有居民表示深夜在睡夢中被敲門叫醒，警方直接入內搜查；還有居民表示前後已被警方問了五次。

吉林當地出租車司機張師傅表示，19日上午他在餐館吃早餐時，聽說有罪犯越獄逃跑的事。「肯定跑不了，現在各處都有監控。」張師傅說。

根據刑事判決書，朱賢健是北韓籍，2013年7月21日非法越境，隔天就進入村民家中行竊，在被發現後持刀行凶，造成一名被害人重傷，其後又進入另外兩戶人家行竊後被捕。

2014年3月25日，延吉市人民法院依偷越國境罪、盜竊罪、搶劫罪，數罪並罰，判決朱賢健有期徒刑11年3個月，處罰金1萬6000元（約2500美元），驅逐出境。

服刑期間，朱賢健曾兩次獲得減刑，分別減去有期徒刑六個月和八個月。按此推算，他將在服刑一年多後被遣返回北韓。「脫北者」被遣返後通常下場悽慘，多遭槍斃。