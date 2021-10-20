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旅遊播疫擴7省市 京出現1例 接觸百名師生 停課1周

中國新聞組／北京20日電
北京恆富中街3號院、4號院19日上午已被封閉。（取材自新京報）
北京恆富中街3號院、4號院19日上午已被封閉。（取材自新京報）

中國本土疫情又拉警報，從上海出發的中國國內旅遊團，其中一對夫妻確診COVID-19後，3天內感染鏈已經延伸至7省市、至少25人。截至目前，甘肅、貴州、陝西、寧夏、內蒙古、湖南、北京都已發現確診病例，目前無新增疑似病例和無症狀感染者。

新京報報導，北京19日新增1例甘肅來京確診病例，這名病患戶籍在甘肅武威市，現住在北京豐台區。他15日從甘肅搭乘火車到北京，與寧夏銀川的確診者是同車廂的相鄰臥鋪。

北京豐台區昨天進入疫情防控緊急狀態，已有數棟大樓和公寓封閉管理，其中一名密切接觸人員在學校服務，接觸的教師有7人、學生92人，合計近百人，目前正陸續轉運至集中隔離觀察點，學校自即日起停課一周。目前北京無新增疑似病例和無症狀感染者。

據悉，在豐台區恒富中街3號院、4號院，目前已封閉管理。現場已拉起警戒線，不准民眾靠近，有警察以及身穿白色防護服工作人員在現場工作。

綜合成都商報與新京報報導，17日，陝西西安通報一對從上海出發的遊客夫妻核酸檢測陽性，診斷為確診病例。18日，西安通報這對夫妻所在的7人旅行團全部陽性，其中6人為確診病例，1人為無症狀感染者。同一天，寧夏銀川通報1例確診病例，曾與上述7人一同出遊。

這8人出遊地點集中在甘肅和內蒙古，此後，其中的7人旅行團又前往陝西繼續行程，他們在西安陸續確診。

19日，陝西西安、甘肅蘭州、內蒙古額濟納旗、湖南長沙、貴州遵義、北京豐台、寧夏吳忠等7地通報新增確診或陽性病例，均與上述病例相關或有相關地區旅居史。

出現內蒙古額濟納旗達來呼布鎮桐楠閣餐廳。根據內蒙古最新通報，該餐廳共有5名員工確診，他們都是上海旅行團的密切接觸者。

這家餐廳的經營者說，全部11名員工中，加上他有6人目前住院隔離，他在病床躺了3天，身體未出現症狀。

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