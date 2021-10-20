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3年搖號22次沒買到房 西安人嘆：單身無房難找對象

中國新聞組／北京21日電
近日有西安網民留言稱，3年搖號22次沒買到自己的房子，很難找對象，快被逼瘋。圖為示意圖。（取材自鳳凰網）
近日有西安網民留言稱，3年搖號22次沒買到自己的房子，很難找對象，快被逼瘋。圖為示意圖。（取材自鳳凰網）

據人民網「領導留言板」消息，近日有西安網民留言稱，3年搖號22次沒買到自己的房子，「現在單身沒房找對象很難」，「快把人逼瘋了」。西安市住建局回覆稱：建議及時關注西安市商品住房銷售公示平台，合理選擇擬購房屋；下一步，將認真研究市民提出的各類建議，完善多主體供給、多渠道保障，租購並舉的住房制度，最大限度地滿足各類居民家庭多層次的住房需求。

澎湃新聞報導，該網民在人民網留言，建議西安調整購房剛需政策。其稱：「本人單身未婚，已經搖號3年，參與搖號22次。目前實在是無奈，迫切需要買到一套屬於自己的房子。難道結婚了的人的買房需求一定就比沒結婚的迫切？現在單身沒房找對象都很難。作為土生土長的西安人，總歸想在西安安家，工作八年，在西安納稅八年。可是一個借鑑的「剛需」定義，直接是快把人逼瘋了。」

該網民還表示：「請回覆的時候不要再宣讀舊政策了，查閱對其他留言的回覆，多是說借鑑其他城市。我們已經借鑑三年了，目前覺得借鑑其他城市的『剛需』定義已經明顯『水土不服』。單身大齡青年的購房需求真的很迫切，等不起一直『借鑑』。」

他建議，對「剛需」的定義是不是可以調整，方式很多種：1、參考北上廣的「落戶積分」政策，進行「買房積分」；2、考慮在西安的工作年限；3、考慮在西安的納稅年限，4、考慮結婚年限。綜合全盤來考慮，希望政策更細一些、更全面一些。

據報導，西安市住建局回覆稱，針對網民反映的「搖號難」問題，經查，2017年以來，西安國家中心城市建設大力推進，醫院、學校等配套設施逐漸完善，發展勢頭長期向好，人口流入量較大，群眾安居置業需求旺盛，供需矛盾有所加劇。

為穩定住房價格，西安市堅決貫徹中央「房住不炒」定位精神，多措並舉，著力「穩房價、穩預期」，先後實施了一系列調控政策措施：

一是嚴格實行住房「限購、限售」政策，從擴大住房限購限售範圍、強化住房限購措施、嚴格住宅用地出讓、加強房地產金融管理等方面提出措施，實施供需雙向調節，努力實現穩地價、穩房價、穩預期目標；二是嚴格實行住房「限購」政策，將「限售」年限增加至5年，遏制投資投機購房需求，並提出「全市商品住宅用地供應總量年均增長20%以上」，從源頭增加住宅供應，穩定市場預期，引導合理住房消費；三是進一步規範二手房源信息發布行為，提高二手住房市場信息透明度，穩定市場預期，引導買賣雙方理性交易。

回覆稱，多措並舉下，西安市房地產市場整體趨穩，供需矛盾有所緩解，新建商品住房項目搖號比例降低，二手住房價格指數漲幅收窄。「建議您及時關注我市商品住房銷售公示平台，合理選擇擬購房屋。」

回覆指出，下一步，市住建局將結合房地產市場發展的實際情況，認真研究市民提出的各類建議。完善多主體供給、多渠道保障，租購並舉的住房制度，最大限度地滿足各類居民家庭多層次的住房需求。

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