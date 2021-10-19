我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「下班後見面」比爾蓋茲爆13年前電郵調情女員工

終結土豪婚?中國試辦婚改實驗區 矯正「天價新娘」

怕農車泥土「汙染路面」 天津要求鋪紅毯收割玉米

中國新聞組／北京19日電
徐先生在靠近農田的道路上，鋪設紅毯。（取材自極目新聞）
徐先生在靠近農田的道路上，鋪設紅毯。（取材自極目新聞）

各地農田進入秋季搶收時期，但收割農作物竟慎重到需要鋪紅毯？天津市一名農民表示，當地城管因為農業車輛帶有泥土，會「汙染路面」，而要求他必須在靠近農田的道路上鋪紅地毯，防止髒汙，讓他秋收作業時間多了一倍。

徐先生應城管要求在靠近農田的道路上鋪設紅毯，但紅毯已被來往車輛碾壓損壞。（取材自...
徐先生應城管要求在靠近農田的道路上鋪設紅毯，但紅毯已被來往車輛碾壓損壞。（取材自極目新聞）

極目新聞報導，天津市西青區辛口鎮的徐姓農民表示，他在辛口鎮承包了2000多畝地，長年種植玉米、小麥等作物。時節進入秋收後，他也忙著搶收田裡成熟的2000多畝玉米，過程中需要裝載機、挖掘機、運輸車等十多輛工程車。

然而，辛口鎮城管執法部門工作人員上周在農田附近巡視時，看到徐先生的農用車輛從田裡開上一般道路，輪胎上的泥土也被帶到路面上，執法人員立即要求徐先生應該先把輪胎上的泥土清洗乾淨後，才能開到馬路上，還要求他必須在路面與農田的交界處鋪設紅毯，防止泥土汙染馬路。

秋收作業車輛的輪胎，攜帶有泥土。（取材自極目新聞）
秋收作業車輛的輪胎，攜帶有泥土。（取材自極目新聞）

徐先生表示，城管甚至要求他繳納被污染路面600多平方米共計1萬4000多元人民幣（約2186美元）的罰款，並且連續兩天都來他的農田檢查。為了秋收作業順利，徐先生買了1000多平方米的紅毯，白天農作前鋪在農田與道路的交界處，太陽下山後就收起地毯，讓原本就忙碌的秋收作業更加繁重。

徐先生向媒體投訴此事後，引發輿論關注，但當地的主管機關西青區辛口鎮城管執法中隊，並未就此事件做出任何回應。

城管執法車輛停放在村道前往農田的入口處，將通道堵住，多名身著制服的人員站在通道口...
城管執法車輛停放在村道前往農田的入口處，將通道堵住，多名身著制服的人員站在通道口處。（取材自極目新聞）

徐先生表示，承包的2000多畝地已完成近一半的收割，但原本五天就完成的秋收作業，受到這一「汙染道路」的指控與善後影響，如今可能需要10多天時間才能完成秋收。

工作

上一則

中俄10艦艇編隊 首度「大陣仗」通過日本津輕海峽

延伸閱讀

「妙麗」艾瑪華森辣秀美背登紅毯 白色禮服藏玄機搶鏡

「妙麗」艾瑪華森辣秀美背登紅毯 白色禮服藏玄機搶鏡
玉米筍小時候是低卡蔬菜 長大後的玉米營養價值大不同

玉米筍小時候是低卡蔬菜 長大後的玉米營養價值大不同
《老物件情懷》紫銅筆筒

《老物件情懷》紫銅筆筒
楊冪美胸差點撐爆白紗 紅毯撩裙大露胸前風光

楊冪美胸差點撐爆白紗 紅毯撩裙大露胸前風光

熱門新聞

王偉展現健美肌肉。（取材自錢江晚報）

41歲癌末男挑戰健美賽 半年減脂31斤

2021-10-12 13:00
馬雲。（新華社資料照片）

馬雲在香港露面 傳急賣「財新」所有股權

2021-10-13 21:23
中國最大房地產發展商恒大集團深陷財務危機而博得全球關注，CNN稱分析師正指出一個更深層的潛在問題，即多年供過於求的中國房地產市場正在轉涼。(路透)

可供全德國人入住 恒大危機照亮中國獨特鬼城現象

2021-10-16 16:52
武漢市民在武漢漢口江灘三陽廣場，運動健身。（中新社）

廣場舞太吵 剋星出現了「反音響神器」在中國走紅

2021-10-10 17:21
監控視頻顯示嫌犯拖著疑裝有屍體的行李箱離開。（取材自極目新聞）

上海28歲海歸女 被裝行李箱拋屍

2021-10-14 08:00
蔡磊在一場論壇上精神振奮，講述和漸凍症抗爭的經歷，看上去，他不像個病人。（取材自錢江晚報）

砸千萬求生 京東副總裁罹絕症：世上沒藥就自己幹

2021-10-15 08:00

超人氣

更多 >
美國首位非裔國務卿鮑爾 因新冠併發症84歲病故 已完成接種

美國首位非裔國務卿鮑爾 因新冠併發症84歲病故 已完成接種
南加華人保母住豪宅 收入比上班族好 為何回國心切？

南加華人保母住豪宅 收入比上班族好 為何回國心切？
CNN：物價漲、貨架空盪盪 拜登與民主黨面臨政治代價

CNN：物價漲、貨架空盪盪 拜登與民主黨面臨政治代價
蓋茲夫婦離婚後首度同場 大手筆送愛女出閣

蓋茲夫婦離婚後首度同場 大手筆送愛女出閣
前國務卿鮑爾過世 因波灣戰爭家喻戶曉 一度有望問鼎總統

前國務卿鮑爾過世 因波灣戰爭家喻戶曉 一度有望問鼎總統