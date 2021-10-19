怕農車泥土「汙染路面」 天津要求鋪紅毯收割玉米

徐先生在靠近農田的道路上，鋪設紅毯。（取材自極目新聞）

各地農田進入秋季搶收時期，但收割農作物竟慎重到需要鋪紅毯？天津市一名農民表示，當地城管因為農業車輛帶有泥土，會「汙染路面」，而要求他必須在靠近農田的道路上鋪紅地毯，防止髒汙，讓他秋收作業時間多了一倍。

徐先生應城管要求在靠近農田的道路上鋪設紅毯，但紅毯已被來往車輛碾壓損壞。（取材自極目新聞）

極目新聞報導，天津市西青區辛口鎮的徐姓農民表示，他在辛口鎮承包了2000多畝地，長年種植玉米、小麥等作物。時節進入秋收後，他也忙著搶收田裡成熟的2000多畝玉米，過程中需要裝載機、挖掘機、運輸車等十多輛工程車。

然而，辛口鎮城管執法部門工作 人員上周在農田附近巡視時，看到徐先生的農用車輛從田裡開上一般道路，輪胎上的泥土也被帶到路面上，執法人員立即要求徐先生應該先把輪胎上的泥土清洗乾淨後，才能開到馬路上，還要求他必須在路面與農田的交界處鋪設紅毯，防止泥土汙染馬路。

秋收作業車輛的輪胎，攜帶有泥土。（取材自極目新聞）

徐先生表示，城管甚至要求他繳納被污染路面600多平方米共計1萬4000多元人民幣（約2186美元）的罰款，並且連續兩天都來他的農田檢查。為了秋收作業順利，徐先生買了1000多平方米的紅毯，白天農作前鋪在農田與道路的交界處，太陽下山後就收起地毯，讓原本就忙碌的秋收作業更加繁重。

徐先生向媒體投訴此事後，引發輿論關注，但當地的主管機關西青區辛口鎮城管執法中隊，並未就此事件做出任何回應。

城管執法車輛停放在村道前往農田的入口處，將通道堵住，多名身著制服的人員站在通道口處。（取材自極目新聞）

徐先生表示，承包的2000多畝地已完成近一半的收割，但原本五天就完成的秋收作業，受到這一「汙染道路」的指控與善後影響，如今可能需要10多天時間才能完成秋收。