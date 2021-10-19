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從賣花女到浙江女首富 她房產被拍賣、財產恐清零

中國新聞組／北京19日電
2017年，何巧女的身家高達300億元，曾是浙江女首富。 （取材自每日經濟新聞／視頻截圖）
2017年，何巧女的身家高達300億元，曾是浙江女首富。 （取材自每日經濟新聞／視頻截圖）

坐擁「園林第一股」，幾度登上胡潤百富榜，曾風光無限的浙江女首富何巧女，因為「數千萬房產遭拍賣」近日登上熱搜。何巧女從「賣花姑娘」起家，因創辦園林公司賺到身家300億（人民幣，下同，約46億美元），如今巨額財富面臨被清零風險，網友們都好奇發生什麼事？

來源：YouTube

每日經濟新聞報導，據阿里拍賣網最新消息，何巧女與丈夫各自持有的兩套房產，將在10月27日被拍賣，起拍價分別為1358萬元（約211萬美元）與2267萬元（約353萬美元）。

拍賣頁面上的評估報告顯示，這兩處房產被拍賣涉及何巧女、唐凱與中信證券股份有限公司的民事案件執行案件。根據中國執行信息公開網，此案涉及執行的標的額約1.74億元（約2710萬美元）。

據中國證券報報導，從中國執行信息公開網查閱，目前何巧女被列為被執行人的案件有10起，總執行標的額達25.24億餘元。

除了訴訟纏身外，何巧女百億身家也將面臨被清零風險。2021年5月公司一則減持公告顯示，何巧女持有東方園林8.48億股，累計質押8.47億股，占持有股票的99.804%。如果何巧女未履行償債義務，中信證券、平安證券等質權人已採取強制執行措施，不排除將何巧女及其一致行動人的股票進行強制平倉。

據報導，早在2010年，浙江武義籍的何巧女就以105億元身家躋身胡潤百富榜，位列第81位。2017年，她的身家更是高達300億元，成為浙江女首富。

從一位「賣花姑娘」到「女首富」，何巧女的經歷頗為傳奇。據媒體報導，何巧女1966年出生於浙江省武義縣一個貧窮的農村家庭，上個世紀80年代，她的父親在農村種植花木發家。1984年，22歲的何巧女受父親影響，選擇園林專業進入北京林業大學學習。

畢業後，她進入杭州一家機關單位工作。一次盆景展銷的機會讓何巧女看到其中的商機，於是她辭掉公務員工作，開了間花店，銷售盆景綠植。1993年，她拿著積累的資金創辦了北京東方園林藝術公司。

2009年，何巧女帶著東方園林登陸深交所，成為「中國園林第一股」，開盤當天，股價就一飛沖天，達到116.5元，次年股價就飆升至每股229元，成為A股股王。同年，她也登上胡潤百富榜。

2018年，東方園林出現融資難問題，並出現發債失敗的尷尬境況。當時，東方園林原計畫發行10億元的公司債券，但問津購買的缺很少，導致實際只發行了5000萬元，被外界調侃為「史上最涼發債」。這也被稱為東方園林債務危機爆發的導火索，等到10月，東方園林股價跌超6成，市值蒸發320億元。東方園林債務危機自此始終難解，經營業績每況愈下。

為了自救，何巧女夫婦2018年12月將5%股權轉讓給北京市朝陽國資委旗下企業，並於2019年8月再次轉讓5%股權，並向北京市朝陽國資委讓出了東方園林的實控權。2019年10月28日，東方園林工商信息發生變更，創始人何巧女退出公司董事，不再擔任其法人代表和董事長，但仍為公司第一大股東。

法院同日拍賣的還有何巧女丈夫唐凱名下的同一樓層的一套房產，起拍價約2267萬元。...
法院同日拍賣的還有何巧女丈夫唐凱名下的同一樓層的一套房產，起拍價約2267萬元。（取材自每日經濟新聞／阿里法拍截圖）
阿里拍賣顯示，何巧女遭拍賣的這套房產位於北京市東城區建國門內大街甲11號18層3...
阿里拍賣顯示，何巧女遭拍賣的這套房產位於北京市東城區建國門內大街甲11號18層3單元，為酒店式公寓。起拍價1358萬餘元。（取材自每日經濟新聞／阿里法拍截圖）

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