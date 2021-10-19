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十一自駕遊播疫8確診 甘肅、內蒙古、陝西告急

特派記者賴錦宏／北京19日電
西安傳出本土疫情，確診者足跡公布。(美聯社)
西安傳出本土疫情，確診者足跡公布。(美聯社)

一個從上海出發的七人旅遊團，連同在甘肅會合的一人，八人同遊甘肅、內蒙古、陝西等多個景區，分別走到西安、銀川後，相繼確診，感染源頭至今未明。官方已經公布他們的行程軌跡，這是十一黃金周後，較集中爆發的疫情案例。

據陝西省衛健委通報，17日零時至18日7時，陝西新增報告六例本土確診病例及一例本土無症狀感染者。另據銀川市疫情指揮部辦公室通報，與該七人同旅遊後，前往寧夏銀川的一名遊客，核酸檢測為陽性。

18日西安市官方通報確診病例詳細行程軌跡指出，上述8人旅遊團年齡超過60歲，有三對夫妻，其中7人9日自上海出發，一人在甘肅。碰面後，八人在甘肅、內蒙古等地自駕同遊七天，先後確診新冠肺炎。

據銀川發布及媒體報導，13日7人曾去額濟納旗醫院進行核酸檢測，結果均為陰性。15日9時，其中一對上海夫妻在甘肅省嘉峪關市中醫醫院再度進行一比十的混合核酸檢測，結果異常。

15日，來自上海的七人與甘肅友人在嘉峪關分別，並搭機前往西安，甘肅友人則搭火車前往寧夏銀川。16日，其中一對夫婦前往西安市第八醫院接受核酸採樣檢測後，結果顯示陽性，隨即追蹤排查。目前除八人外，此條傳播鏈未有其他確診或疑似病例通報。

另據國家衛健委網站，17日另新增本土無症狀感染者兩宗，均在雲南德宏傣族景頗族自治州。

甘肅 檢測 疫情

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