肯德基賣起炸醬麵 中國網友：別忘炸雞初心

網友曬出的肯德基北京炸醬麵。（取材自深圳新聞網）

肯德基 在中國 賣起了炸醬麵，微博上激起一片討論，炸雞配上炸醬麵搭嗎？儘管質疑聲浪不少，但仍有許多消費者上門嘗鮮。

綜合媒體報導，玉帶麵搭配黃瓜絲、胡蘿蔔絲、心裡美蘿蔔絲、西芹丁四種菜碼，拌上炸醬，單品定價26元人民幣，套餐定價38元。前門大街一帶胡同裡的老北京 炸醬麵售價在20至25元之間，分量也更大。肯德基北京炸醬麵因而讓不少消費者覺得「高了點兒」。

肯德基推出「北京炸醬麵」的宣傳廣告。（取材自深圳新聞網）

「第一次在肯德基使筷子，也是挺有趣的一件事情。」市民李女士邊吃邊說。「麵條雖然有點坨，但還是挺筋道的，菜碼還可以更豐富些。」市民周先生說，這份炸醬麵「總體超出預期」。但也有網友吐槽說，「味道我覺得可以給個及格，但肯定不如家裡的，還貴了點」。更有網友叫肯德基「別忘炸雞初心」，高喊「誰能來阻止肯德基？」

據報導，肯德基2003年推出首款北京風味產品老北京雞肉捲，在全國門店延續至今。此次再次上線北京炸醬麵， 「希望能讓更多時髦年輕人吃出肯德基的地道北京範兒。」肯德基相關負責人表示。

其實，近年來為了適應本土消費市場，肯德基、麥當勞或shake shack等西式速食品牌紛紛推薦中式傳統美食，比如麥當勞就賣起了粥與油條、肉夾饃，shake shack賣起冰糖葫蘆與北京限定奶昔，貼近中國本土味道。

有趣的是，傳統中國土的老店，如同仁堂、大白兔奶糖等，卻追求「中體西用」拚創新，如同仁堂開啟連鎖咖啡廳「知嘛健康」，賣起中藥口味的咖啡、茶；大白兔奶糖推出糖味潤唇膏、奶茶店。