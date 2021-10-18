衝刺誓師大會 幹部看手機、刷視頻、打瞌睡

蘇州市姑蘇區對日前在「一年衝刺誓師大會」上有看手機、刷視頻、打瞌睡等不當行為的37名官員，進行了嚴肅處理。圖為當天會場。（取材自微信）

江蘇省日前一場官方活動，主席台上主要領導激情澎湃、慷慨激昂，而台下則有一些幹部群眾看手機 、刷視頻、打瞌睡……。黨政領導對此決定嚴肅處理。據了解，有七名幹部被誡勉談話，另有30人被提醒談話、警示談話、批評教育 。

澎湃新聞報導，蘇州市姑蘇區紀委監委、區委組織部16日分別在官方微信 「清廉姑蘇」、「姑蘇先鋒」披露了此事。當地官方稱，這表明保護區、姑蘇區「下決心向作風頑疾開刀，抓會風會紀動真格」。

事情要回溯到今年10月7日，在十一假期最後一天，蘇州國家歷史文化名城保護區（簡稱保護區）、姑蘇區以「主會場+分會場」的形式，召開一場6000人參加的「一年衝刺誓師大會」。

大會召開是為迎接蘇州獲批國家歷史文化名城40周年和保護區、姑蘇區成立10周年而進行倒計時動員準備。誓師大會上，主要領導慷慨激昂，而台下則有一些幹部群眾「不在狀態」，長時間看手機、刷視頻、打瞌睡……這一切，都被姑蘇區紀委監委的監督檢查人員記錄了下來。

十天後，黨政領導集體研究後，對上述37名違反會風會紀的人員，依紀依規予以嚴肅處理。