判決書1份10處錯 名字、金額都不對 法官被停職

河北省保定市阜平縣人民法院傳出法官所寫的判決書出現十處錯誤，法官後來被停職。（取材自河北省保定市阜平縣人民法院官網）

河北省阜平縣人民法院近日一份判決書錯誤百出，原告、被告三家企業的名字、代理律師的律所、訴訟費的數額、糾紛涉及的款項數額和名目都出現了錯誤，訴訟代理人向法院反映後，收到的「補正的民事裁定書」，上面仍然有錯誤，不禁怒斥「這位法官到底有沒有盡職！」

紅星新聞報導，近日，河南 省信陽市居民吳和友反映，今年5月，他作為羅山縣祥盛建築勞務服務有限公司法定代表人，與河北保定市景晟裝飾有限公司和阜平縣垚鑫土地整治工程有限公司在河北省阜平縣有一起訴訟。阜平縣人民法院做出判決後，他發現判決書上的錯字和數據錯誤居然有多處。

原告訴訟請求第2項拖欠工程款的利息「115.7萬元」誤寫為「115700萬元」。（取材自紅星新聞）

據了解，判決書的錯誤有10處。其中兩位訴訟代理人的律所「北京 市中聞律師事務所」誤寫為「北京市中闖律師事務所」；原告訴訟請求第2項拖欠工程款的利息「115.7萬元」（人民幣，下同）誤寫為「115700萬元」，多了三位數；將「垚鑫公司」誤寫為「毒鑫公司」；「景晟公司」誤寫為「景展公司」；「種植保證金」誤寫為「種植保金」；將「祥生勞務公司」誤寫為「羅山公」；將反訴的案件受理費計算為18518元，實際應為8259元。

判決書中兩位訴訟代理人的律所是「北京市中聞律師事務所」誤寫為「北京市中闖律師事務所」。（取材自紅星新聞）

吳和友通過律師向法院反映以後，法院做出了補正民事裁定書，但將上述「115700萬元」又荒謬地更改為「1157萬元」。而且補正民事裁定書僅對四處錯誤做了補正，剩餘幾處沒有做出補正。

吳和友說，這個官司後面，是他們的「身家性命」。判決書中出現這麼多錯誤。令人感到無語。

阜平縣人民法院對此事回覆表示，法院已對辦案法官、法官助理及主管院領導分別作出停職、提醒談話、向院黨組作深刻檢查、在全院通報批評的處理。