我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

FDA通過嬌生應打第2劑 佛奇：完成接種家庭可正常過節日

NBC：911事件使美一心反恐 給中國20年急起直追

判決書1份10處錯 名字、金額都不對 法官被停職

中國新聞組／北京18日電
河北省保定市阜平縣人民法院傳出法官所寫的判決書出現十處錯誤，法官後來被停職。（取材自河北省保定市阜平縣人民法院官網）
河北省保定市阜平縣人民法院傳出法官所寫的判決書出現十處錯誤，法官後來被停職。（取材自河北省保定市阜平縣人民法院官網）

河北省阜平縣人民法院近日一份判決書錯誤百出，原告、被告三家企業的名字、代理律師的律所、訴訟費的數額、糾紛涉及的款項數額和名目都出現了錯誤，訴訟代理人向法院反映後，收到的「補正的民事裁定書」，上面仍然有錯誤，不禁怒斥「這位法官到底有沒有盡職！」

紅星新聞報導，近日，河南省信陽市居民吳和友反映，今年5月，他作為羅山縣祥盛建築勞務服務有限公司法定代表人，與河北保定市景晟裝飾有限公司和阜平縣垚鑫土地整治工程有限公司在河北省阜平縣有一起訴訟。阜平縣人民法院做出判決後，他發現判決書上的錯字和數據錯誤居然有多處。

原告訴訟請求第2項拖欠工程款的利息「115.7萬元」誤寫為「115700萬元」。...
原告訴訟請求第2項拖欠工程款的利息「115.7萬元」誤寫為「115700萬元」。（取材自紅星新聞）

據了解，判決書的錯誤有10處。其中兩位訴訟代理人的律所「北京市中聞律師事務所」誤寫為「北京市中闖律師事務所」；原告訴訟請求第2項拖欠工程款的利息「115.7萬元」（人民幣，下同）誤寫為「115700萬元」，多了三位數；將「垚鑫公司」誤寫為「毒鑫公司」；「景晟公司」誤寫為「景展公司」；「種植保證金」誤寫為「種植保金」；將「祥生勞務公司」誤寫為「羅山公」；將反訴的案件受理費計算為18518元，實際應為8259元。

判決書中兩位訴訟代理人的律所是「北京市中聞律師事務所」誤寫為「北京市中闖律師事務...
判決書中兩位訴訟代理人的律所是「北京市中聞律師事務所」誤寫為「北京市中闖律師事務所」。（取材自紅星新聞）

吳和友通過律師向法院反映以後，法院做出了補正民事裁定書，但將上述「115700萬元」又荒謬地更改為「1157萬元」。而且補正民事裁定書僅對四處錯誤做了補正，剩餘幾處沒有做出補正。

吳和友說，這個官司後面，是他們的「身家性命」。判決書中出現這麼多錯誤。令人感到無語。

阜平縣人民法院對此事回覆表示，法院已對辦案法官、法官助理及主管院領導分別作出停職、提醒談話、向院黨組作深刻檢查、在全院通報批評的處理。

補正民事裁定書中將「115700萬元」更改為「1157萬元」，應為115.7萬元...
補正民事裁定書中將「115700萬元」更改為「1157萬元」，應為115.7萬元。（取材自紅星新聞）

北京 河南

上一則

中國整治「飯圈」亂象 追星平台下架 爆退款糾紛

下一則

網紅直播喝農藥輕生亡 律師：起鬨者涉助自殺 須擔責

延伸閱讀

刪Q五路衝刺 朱立倫轟陳柏惟「3毒立委」

刪Q五路衝刺 朱立倫轟陳柏惟「3毒立委」
課堂播白人扮黑人電影 音樂教授盛宗亮道歉仍被停職

課堂播白人扮黑人電影 音樂教授盛宗亮道歉仍被停職
羅馬萬人上街抗議健康通行證 警動用水柱催淚彈

羅馬萬人上街抗議健康通行證 警動用水柱催淚彈
「別來上班」 凱瑟醫院逾2000員工未打疫苗遭停職

「別來上班」 凱瑟醫院逾2000員工未打疫苗遭停職

熱門新聞

王偉展現健美肌肉。（取材自錢江晚報）

41歲癌末男挑戰健美賽 半年減脂31斤

2021-10-12 13:00
武漢市民在武漢漢口江灘三陽廣場，運動健身。（中新社）

廣場舞太吵 剋星出現了「反音響神器」在中國走紅

2021-10-10 17:21
馬雲。（新華社資料照片）

馬雲在香港露面 傳急賣「財新」所有股權

2021-10-13 21:23
蔡英文總統10日發表國慶演說。圖／本報系資料照

環時：蔡英文雙十演說 態度空前囂張

2021-10-10 12:05
中國最大房地產發展商恒大集團深陷財務危機而博得全球關注，CNN稱分析師正指出一個更深層的潛在問題，即多年供過於求的中國房地產市場正在轉涼。(路透)

可供全德國人入住 恒大危機照亮中國獨特鬼城現象

2021-10-16 16:52
監控視頻顯示嫌犯拖著疑裝有屍體的行李箱離開。（取材自極目新聞）

上海28歲海歸女 被裝行李箱拋屍

2021-10-14 08:00

超人氣

更多 >
不工作能過活嗎？靠社安金、退休金過日子 反而更省

不工作能過活嗎？靠社安金、退休金過日子 反而更省
比爾蓋茲紐約嫁女兒 離婚後首度與梅琳達同框

比爾蓋茲紐約嫁女兒 離婚後首度與梅琳達同框
公路警「匪」？2亞裔男拿錢買地 被攔檢沒收10萬

公路警「匪」？2亞裔男拿錢買地 被攔檢沒收10萬
中8月測試極音速飛彈 專家：朝著從太空核攻全球邁進

中8月測試極音速飛彈 專家：朝著從太空核攻全球邁進
柯林頓由喜萊莉陪伴步行出院 將返紐約家中療養

柯林頓由喜萊莉陪伴步行出院 將返紐約家中療養