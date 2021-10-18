我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

FDA通過嬌生應打第2劑 佛奇：完成接種家庭可正常過節日

NBC：911事件使美一心反恐 給中國20年急起直追

90後村幹部挪用72萬公款 40多萬租名車滿足虛榮心

中國新聞組／北京18日電
趙宇將挪用來的大部分資金用於租豪車代步。此為示意圖。（取材自澎湃新聞）
趙宇將挪用來的大部分資金用於租豪車代步。此為示意圖。（取材自澎湃新聞）

江蘇省揚中市新壩鎮永平村90後聯隊會計趙宇，在2018年受朋友影響，開始迷戀上高檔轎車，先後通過某租車App平台租用過奧迪、寶馬等多種品牌汽車。由於豪車租金較高，工資不夠的趙宇便打起了村民小組資金的主意，陸續挪用72萬元，其中40多萬元都用在了租車上。2021年7月，趙宇因挪用資金罪被判處有期徒刑六個月，緩刑一年。

中國紀檢監察報報導，「為了滿足虛榮心，我開始挪用村民小組的資金，自己親手種下的惡果只有自己吞下。」法庭上，趙宇淚流滿面、悔恨不已。

年輕的村幹部為何會走上違法犯罪之路？ 2020年8月，揚中市委第二巡察組在對新壩鎮巡察中發現，永平村第八村民小組存在帳實不符的情況。市紀委監委隨即成立調查組進行調查，發現該帳戶存在將集體資金轉入私人帳戶等異常操作。

趙宇先是稱「這些錢是為了提現，準備分配給村民用的。」經過調查人員追問後，趙宇終於承認挪用公款，「這些錢大部分被我租車用了。」據調查，趙宇共挪用72萬元用於個人消費，其中有40餘萬元都用在了租車上。

在該輪巡察開始後，為防止東窗事發，趙宇的父母為兒子主動退繳了挪用的資金。 「看著父母拿省吃儉用的養老錢給我填補窟窿，真的很懊悔。」趙宇在悔過書中這樣寫道。

2021年7月，趙宇因挪用資金罪被判處有期徒刑六個月，緩刑一年。針對永平村財務管理不規範、監督形同虛設等問題，揚中市紀委監委對相關責任人進行了嚴肅追責問責。

租車 租金 中國

上一則

網紅直播喝農藥輕生亡 律師：起鬨者涉助自殺 須擔責

下一則

射極音速飛彈？環時：中無意軍備賽 但會提升核威懾

延伸閱讀

新聞評論／政府消極怠惰 「城中城」燒出城市治理失能

新聞評論／政府消極怠惰 「城中城」燒出城市治理失能
紐約市議會傑佛遜總統雕像 將移走

紐約市議會傑佛遜總統雕像 將移走
紐約亞裔律師協會 設打擊仇恨積極應對小組現場

紐約亞裔律師協會 設打擊仇恨積極應對小組現場
新冠溯源捲土重來 世衛：26人小組 跳出原來圈子看問題

新冠溯源捲土重來 世衛：26人小組 跳出原來圈子看問題

熱門新聞

王偉展現健美肌肉。（取材自錢江晚報）

41歲癌末男挑戰健美賽 半年減脂31斤

2021-10-12 13:00
武漢市民在武漢漢口江灘三陽廣場，運動健身。（中新社）

廣場舞太吵 剋星出現了「反音響神器」在中國走紅

2021-10-10 17:21
馬雲。（新華社資料照片）

馬雲在香港露面 傳急賣「財新」所有股權

2021-10-13 21:23
蔡英文總統10日發表國慶演說。圖／本報系資料照

環時：蔡英文雙十演說 態度空前囂張

2021-10-10 12:05
中國最大房地產發展商恒大集團深陷財務危機而博得全球關注，CNN稱分析師正指出一個更深層的潛在問題，即多年供過於求的中國房地產市場正在轉涼。(路透)

可供全德國人入住 恒大危機照亮中國獨特鬼城現象

2021-10-16 16:52
監控視頻顯示嫌犯拖著疑裝有屍體的行李箱離開。（取材自極目新聞）

上海28歲海歸女 被裝行李箱拋屍

2021-10-14 08:00

超人氣

更多 >
不工作能過活嗎？靠社安金、退休金過日子 反而更省

不工作能過活嗎？靠社安金、退休金過日子 反而更省
比爾蓋茲紐約嫁女兒 離婚後首度與梅琳達同框

比爾蓋茲紐約嫁女兒 離婚後首度與梅琳達同框
公路警「匪」？2亞裔男拿錢買地 被攔檢沒收10萬

公路警「匪」？2亞裔男拿錢買地 被攔檢沒收10萬
中8月測試極音速飛彈 專家：朝著從太空核攻全球邁進

中8月測試極音速飛彈 專家：朝著從太空核攻全球邁進
柯林頓由喜萊莉陪伴步行出院 將返紐約家中療養

柯林頓由喜萊莉陪伴步行出院 將返紐約家中療養