90後村幹部挪用72萬公款 40多萬租名車滿足虛榮心

趙宇將挪用來的大部分資金用於租豪車代步。此為示意圖。（取材自澎湃新聞）

江蘇省揚中市新壩鎮永平村90後聯隊會計趙宇，在2018年受朋友影響，開始迷戀上高檔轎車，先後通過某租車 App平台租用過奧迪、寶馬等多種品牌汽車。由於豪車租金 較高，工資不夠的趙宇便打起了村民小組資金的主意，陸續挪用72萬元，其中40多萬元都用在了租車上。2021年7月，趙宇因挪用資金罪被判處有期徒刑六個月，緩刑一年。

中國 紀檢監察報報導，「為了滿足虛榮心，我開始挪用村民小組的資金，自己親手種下的惡果只有自己吞下。」法庭上，趙宇淚流滿面、悔恨不已。

年輕的村幹部為何會走上違法犯罪之路？ 2020年8月，揚中市委第二巡察組在對新壩鎮巡察中發現，永平村第八村民小組存在帳實不符的情況。市紀委監委隨即成立調查組進行調查，發現該帳戶存在將集體資金轉入私人帳戶等異常操作。

趙宇先是稱「這些錢是為了提現，準備分配給村民用的。」經過調查人員追問後，趙宇終於承認挪用公款，「這些錢大部分被我租車用了。」據調查，趙宇共挪用72萬元用於個人消費，其中有40餘萬元都用在了租車上。

在該輪巡察開始後，為防止東窗事發，趙宇的父母為兒子主動退繳了挪用的資金。 「看著父母拿省吃儉用的養老錢給我填補窟窿，真的很懊悔。」趙宇在悔過書中這樣寫道。

2021年7月，趙宇因挪用資金罪被判處有期徒刑六個月，緩刑一年。針對永平村財務管理不規範、監督形同虛設等問題，揚中市紀委監委對相關責任人進行了嚴肅追責問責。