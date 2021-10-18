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山東孝子載九旬母「機車遊」 32年換了5輛車

中國新聞組／北京18日電
徐金國載九旬母「機車遊」， 32年換了5輛車。（取材自極目新聞／受訪者供圖）
徐金國載九旬母「機車遊」， 32年換了5輛車。（取材自極目新聞／受訪者供圖）

「就是件很小的事情，我只是想讓母親活得更開心。」32年前，山東淄博的徐金國花費上萬元人民幣（下同，約1553美元）買來一輛機車，開始載著62歲的母親外出旅遊，母子倆每年出遊十餘次，去過各地景點，他也兌現了當初讓母親看更大世界的承諾。

極目新聞報導，32年間，徐金國換過五輛機車。他說，自己賺的錢既能維持小家的開銷，但能支撐他帶著母親旅行，妻子十分支持他的想法。如今母親已年過九旬，他希望能藉旅行讓母親更快樂，更長壽。

徐金國騎機車載著母親遠行。（取材自極目新聞／受訪者供圖）
徐金國騎機車載著母親遠行。（取材自極目新聞／受訪者供圖）

選擇機車出行 不會暈車

在與母親的某次閒聊中，徐金國得知她想出門旅遊，無奈坐汽車容易暈車。他記得有一次母親坐車不到1公里便十分不適，只得下車休息。在鐵路不便利的1989年，機車成為他帶母親外出旅遊的最佳選擇。

1989年，徐金國騎著新買的機車，幫母親戴上安全帽，載著她去了20公里外的人民公園。之後，徐金國將機車騎出了淄博，從東營天鵝湖、青島海邊、泰山風景區，遠至內蒙古大草原、北京長城，只要有空閒，徐金國便會騎機車帶著母親去景點遊玩。有時候，弟弟妹妹們會同行，他便騎機車載著母親，與家人在目的地會合。

徐金國的母親總掛著開心的笑容和兒子出遊。（取材自極目新聞／受訪者供圖）
徐金國的母親總掛著開心的笑容和兒子出遊。（取材自極目新聞／受訪者供圖）

據報導，在北京爬長城，是讓徐金國印象最深刻的一次旅行。當時，他騎著機車行駛400多公里，花了兩天時間從山東淄博到達北京。在八達嶺長城，他和母親走了很遠的距離，拿到了「好漢證書」。

母親拿著證書興奮地對他說：「不到長城非好漢，這下我們也是好漢了。」徐金國還購買了相機，自學攝影技巧，為的是能在旅行時拍下母親好看的照片做為紀念。

徐金國和母親登泰山合影。（取材自極目新聞／受訪者供圖）
徐金國和母親登泰山合影。（取材自極目新聞／受訪者供圖）

想讓母親開心 才能長壽

「老婆很支持我，孩子也不怪我多花了時間陪奶奶。」徐金國說，他有幸遇到一位好妻子，得知自己想騎車帶母親出遊的計畫後，妻子十分支持，也經常一起出去旅遊。

談到堅持帶母親旅遊的原因，徐金國認為旅遊能讓母親更開心。 如今母親年過九旬，身體仍舊健康，他還會繼續堅持帶著母親出去旅行，「我想讓她開心，開心才能長壽。」

北京 汽車 攝影

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