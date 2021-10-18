看「長津湖」被逼吞馬鈴薯＋炒麵粉 學生吃到哭

河南一學校包場讓學生看「長津湖」，並準備炒麵粉，給學生體驗當時的辛苦。（視頻截圖）

中國 愛國片「長津湖 」由企業家馬雲投資，吳京、易烊千璽主演，以韓戰為內容主軸，上映後票房持續開紅盤，在當地掀起熱潮。近日，一所位在河南的學校包場讓學生觀影，並準備冷凍馬鈴薯及炒麵粉，給學生體驗當時的辛苦，結果讓學生直接吃到哭。

據沸點視頻報導，有學校近日包場500多個座位，給全校高一學生欣賞「長津湖」，而在電影播映結束後，為了讓學生體驗韓戰時期軍人的艱苦，現場特別準備了冷凍馬鈴薯跟一人一杯炒麵粉，還原當時物資匱乏的環境，旨在「珍惜現在、緬懷先烈」。

畫面中可以看到，有人吞了一把麵粉後，放進嘴裡才不到五秒，隨即反胃、乾嘔，噴得胸前一片慘白，更有女學生邊吃當場邊流下眼淚，直言「不好吃」，但也深刻感悟「我們不應該再抱怨現在的生活」。

影片曝光後，不少網友大讚活動很有意義，但也引來部分人的吐槽「又搞形式主義」、「不知道校長吃了沒」、「大可不必」、「白白折騰人」、「應該在配些雪，一口炒麵粉一口雪」、「電影院 禁止帶食物，你還帶麵粉」、「瞎搞，就是在浪費食物」。

另據快科技報導，電影「長津湖」16日累計票房超過46.86億（人民幣，下同，約7.25億美元），超過「流浪地球」的票房，在中國電影史上票房排行榜上來到了第4位，並且成為全球年度票房榜上的第2名，全球年度票房冠軍是今年春節檔上映的由賈玲自拍自演的「你好，李煥英」。

「你好，李煥英」的票房是54億，「長津湖」在接下來的日子裡應該很容易就超過了。