「魷魚遊戲」暴紅 中60網站破牆偷看 戲中椪糖京滬熱賣

中國新婚夫婦大玩椪糖遊戲，新娘為新郎準備椪糖，要求他按「魷魚遊戲」影集的玩法將圖形從椪糖取出。（視頻截圖）

韓劇「魷魚遊戲 」正透過Netflix在全球掀起熱潮，不過在中國 此劇禁止公開播放，但是中國網友想盡辦法看戲。據韓方統計，至少透過60個網站下載後觀看，微博截至18日的統計，跟「魷魚遊戲」相關的話題至少有超過20億人點擊；而中國商人商智大發，早已超量提前趕製各種「魷魚遊戲」的服飾，道具等商品，在中國各地促銷熱賣，戲中玩的「椪糖」已悄然攻進上海、北京 。

法廣引述法新社報導，圍繞南韓電視劇「魷魚遊戲」的全球熱潮正傳到中國，Netflix對該劇的封鎖並沒有阻止它在中國流行，因為這要「感謝」中國非法流媒體網站。幾個星期以來，「魷魚遊戲」一直是中國年輕人間的活躍話題。

央視財經網報導，「魷魚遊戲」的周邊商品及遊戲，也在各地掀起熱潮。主營甜點咖啡的實體店上架椪糖，忠實觀眾看完劇也自己出來擺攤，博主們也發起了椪糖挑戰。北京、上海、長沙、成都、大連等多個城市都有實體店推出了椪糖產品，掛上了「魷魚游戲同款」的牌子，每塊的價格低的僅幾元，高的將近人民幣30元（約4.6美元）。

微博上更有訊息指出，不少中國的小老闆們急發魷魚財，大批人註冊了有相關的專利名稱，從椪糖摳圖到真正的製糖出售，南韓人想發中國的「魷魚遊戲」周邊的財，明顯先機已被中國網友搶先了。

據北京青年報報導，甚至有新婚夫婦大玩椪糖遊戲，新娘為新郎準備椪糖，要求他按影集的玩法將圖形從椪糖取出，這樣獨特的婚禮也引起熱議，不少網友紛紛好奇新郎是否成功取出椪糖。影集中玩家如果規定時間內取出失敗，或是將圖案弄碎，便會遭槍斃，因此有網友還逗趣發問：「如果輸掉會怎樣懲罰呢？」

據報導，專家分析，「魷魚遊戲」在中國的流行，說明刻意封鎖也封鎖不住網友的心。