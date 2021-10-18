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曾被美列禁止回國名單 中國水工業鼻祖許保玖逝世

中國新聞組／北京18日電
許保玖103歲逝世。(取材自北京日報)
許保玖103歲逝世。(取材自北京日報)

清華大學環境學院退休教師許保玖教授因病於2021年10月15日15時52分在北京逝世，享壽103歲。許保玖是中國給水排水工程學科的奠基人和開拓者之一，在教學崗位上辛勤耕耘了近半個世紀，他並率先提出了「水工業」的概念及其內涵。

微信公眾號「政知見」報導，許保玖於1918年12月31日生於貴州貴陽，1942年畢業於中央大學土木工程系，獲工學學士學位，畢業後先後任寶天鐵路工程局工務員、重慶大學土木工程系助教、國立中央大學土木工程系助教。

1949年，許保玖從美國密西根大學獲衛生工程碩士學位；1951年又從美國威斯康辛大學獲博士學位。當時，他與華羅庚、錢學森等35人被美國政府列入了禁止回國的名單。

許保玖（前右）是中國給水排水工程奠基人和開拓者之一。(取材自北京日報)
許保玖（前右）是中國給水排水工程奠基人和開拓者之一。(取材自北京日報)

歸國後，經梅貽琦之子梅祖彥引薦，許保玖結識了當時清華的給水排水大家陶葆楷，進入清華任教。

許保玖是中國水工業領域的奠基人和開拓者，他率先創立並開出了研究生專業課程《當代給水與廢水處理原理》，八十高齡還站在講台上親自為學生授課。

報導指出，上世紀70到90年代的20年間，中國廢水處理率始終停留在5%之下。給水排水行業也一直處於割裂狀態，市政建設只建給水廠、不建汙水處理廠，先建給水廠、後建汙水處理廠，直接導致水汙染問題嚴重。

許保玖認為，用過的水必須經過適當處理，並在滿足一定水質要求後排回自然環境中，這是「還水」的規則。

基於此，自上世紀90年代中期開始，他提出了「水工業」概念。

許保玖認為，必須將給水、排水視為一個統一性整體，以此保證排水水質，也利於節約用水；同時要改變長期以來給水、排水事業政府包辦、給水事業福利化的局面，要賦予水商品的屬性，核算成本收益，推進廢水的回收再利用。

從90年代到今天，中國的城鎮汙水處理率已達90%以上。

許保玖103歲逝世。(取材百度百科)
許保玖103歲逝世。(取材百度百科)

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