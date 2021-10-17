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神舟完美接軌空間站 3航天員帶了餃子、春聯、電視劇

記者呂佳蓉／綜合報導
神舟十三號載人飛船成功升空，三位航天員王亞平（右起）、翟志剛、葉光富在空間站和地面揮手致意。（新華社）
神舟十三號載人飛船成功升空，三位航天員王亞平（右起）、翟志剛、葉光富在空間站和地面揮手致意。（新華社）

中國神舟13號載人飛船北京16日零時23分順利升空，成功將翟志剛、王亞平、葉光富3名航天員送入太空，經飛行6個多小時後與空間站「天和核心艙」完成全自主徑向交會對接，航天員於上午9時58分陸續進駐核心艙，展開為期6個月的科學研究與太空任務。為了在太空過年，航天員帶了加熱即食的餃子及福字、春聯等，準備在農曆新年裝飾空間站。

來源：YouTube

中國載人航太工程辦公室消息，神舟13號載人飛船入軌後順利完成入軌狀態設置，於16日6時56分，與49噸級的中國太空站組合體成功進行自主快速徑向交會對接，過程歷時約6.5個小時，「神舟13號」、「天舟2號」、「天和核心艙」、「天舟3號」四個航天器由此形成「T」字組合體。　

這是中國載人飛船在太空中實施的首次徑向快速交會對接，此次徑向交會對接整個過程都是在制導導航與控制系統指揮下，由太空船智慧自主完成。中國也是繼美、俄後，世界上第三個獨立掌握交會對接技術的國家。

昨天是中國今年第二次成功將航天員送上空間站，今年的第一次是6月17日神舟12號升空，在完成相關任務後，三名太空人於9月17日成功返回。時隔不到一個月，中國又成功將第二批航天員送往空間站。

據新華社報導，中國載人航天工程發言人林西強14日表示，神舟13號載人飛行有五大任務：第一，開展機械臂、空間站組裝關鍵技術試驗；第二，出艙活動安裝機械臂裝置。第三，驗證航天員在軌駐留6個月的保障技術；第四，進行醫學、物理領域等試驗與應用；第五，考核空間站功能性能。中國預計在2022年底前完成空間站三艙組合體建造。

中新網報導，神舟13號升空直播時，三名航天員在升空時神態比較放鬆。不禁讓人想起中國首位進入太空的航天員楊利偉經歷的「難以承受的26秒」。當時楊利偉稱，「痛苦的感覺越來越強烈，五臟六腑似乎都要碎了。我幾乎難以承受，覺得自己快不行了」。 

中國航天科技集團一院所屬北京強度環境研究所試驗人員經過測算、分析後得出結論，問題就出在火箭產生了POGO振動。團隊將助推器蓄壓器改成了「變能量蓄壓器」，在不同飛行時段採用不同PV值的蓄壓器，該裝置能夠吸收燃料振動時產生的能量，改變燃料的振動頻率，火箭就不再產生POGO振動。

報導指出，此次「太空出差三人組」將在空間站進行6個月的科學研究，為了在太空過年，3人帶了加熱即食的餃子，也帶了一些福字、春聯準備裝飾空間站。翟志剛帶了很多影視劇集，下載了很多歌曲，「條件允許還可以寫毛筆字，這都可以調節煩躁」。

10月16日在北京航天飛行控制中心拍攝的神舟十三號載人飛船與天和核心艙自主快速交...
10月16日在北京航天飛行控制中心拍攝的神舟十三號載人飛船與天和核心艙自主快速交會對接成功，並與此前已對接的天舟二號、天舟三號貨運飛船一起構成四艙（船）組合體的畫面。( 新華社)

中國 太空人 天和核心艙

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