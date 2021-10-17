神舟完美接軌空間站 3航天員帶了餃子、春聯、電視劇

神舟十三號載人飛船成功升空，三位航天員王亞平（右起）、翟志剛、葉光富在空間站和地面揮手致意。（新華社）

中國 神舟13號載人飛船北京16日零時23分順利升空，成功將翟志剛、王亞平、葉光富3名航天員送入太空，經飛行6個多小時後與空間站「天和核心艙 」完成全自主徑向交會對接，航天員於上午9時58分陸續進駐核心艙，展開為期6個月的科學研究與太空任務。為了在太空過年，航天員帶了加熱即食的餃子及福字、春聯等，準備在農曆新年裝飾空間站。

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中國載人航太工程辦公室消息，神舟13號載人飛船入軌後順利完成入軌狀態設置，於16日6時56分，與49噸級的中國太空站組合體成功進行自主快速徑向交會對接，過程歷時約6.5個小時，「神舟13號」、「天舟2號」、「天和核心艙」、「天舟3號」四個航天器由此形成「T」字組合體。

這是中國載人飛船在太空中實施的首次徑向快速交會對接，此次徑向交會對接整個過程都是在制導導航與控制系統指揮下，由太空船智慧自主完成。中國也是繼美、俄後，世界上第三個獨立掌握交會對接技術的國家。

昨天是中國今年第二次成功將航天員送上空間站，今年的第一次是6月17日神舟12號升空，在完成相關任務後，三名太空人 於9月17日成功返回。時隔不到一個月，中國又成功將第二批航天員送往空間站。

據新華社報導，中國載人航天工程發言人林西強14日表示，神舟13號載人飛行有五大任務：第一，開展機械臂、空間站組裝關鍵技術試驗；第二，出艙活動安裝機械臂裝置。第三，驗證航天員在軌駐留6個月的保障技術；第四，進行醫學、物理領域等試驗與應用；第五，考核空間站功能性能。中國預計在2022年底前完成空間站三艙組合體建造。

中新網報導，神舟13號升空直播時，三名航天員在升空時神態比較放鬆。不禁讓人想起中國首位進入太空的航天員楊利偉經歷的「難以承受的26秒」。當時楊利偉稱，「痛苦的感覺越來越強烈，五臟六腑似乎都要碎了。我幾乎難以承受，覺得自己快不行了」。

中國航天科技集團一院所屬北京強度環境研究所試驗人員經過測算、分析後得出結論，問題就出在火箭產生了POGO振動。團隊將助推器蓄壓器改成了「變能量蓄壓器」，在不同飛行時段採用不同PV值的蓄壓器，該裝置能夠吸收燃料振動時產生的能量，改變燃料的振動頻率，火箭就不再產生POGO振動。

報導指出，此次「太空出差三人組」將在空間站進行6個月的科學研究，為了在太空過年，3人帶了加熱即食的餃子，也帶了一些福字、春聯準備裝飾空間站。翟志剛帶了很多影視劇集，下載了很多歌曲，「條件允許還可以寫毛筆字，這都可以調節煩躁」。