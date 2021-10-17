「數十億女性與你一起」 美航天員祝福王亞平

15日晚，甘肅酒泉衛星發射中心問天閣廣場舉行神舟13號載人飛行任務出征儀式。圖為三名太空人翟志剛(左起)、王亞平和葉光富。（新華社）

中國 神舟13號今年第二度載人飛船，並與太空站對接，歐洲航天局在社交平台第一時間轉發了神舟13號升空的視頻報導，並發文祝賀，美媒也讚嘆中國的太空計畫「正迅速成為世界上最先進之一」，而41歲女航天員王亞平更獲得美國 女航天員的祝福。

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環球網報導援引美國海軍戰爭學院國家安全事務副教授大衛·布爾巴赫的評價說，指中國太空計畫從上世紀90年代一個非常低的基礎上開始，在所有主要前沿領域都取得迅速的進展，「毫無疑問，中國是當今世界第二大太空強國。」

另外，俄羅斯國際文傳電訊社16日以此為題也對中國載人飛船發射和對接成功的消息進行了報導。指中國載人航天工程立項實施以來的第21次飛行任務，也是空間站階段的第2次載人飛行任務。

路透更指出，隨著國際空間站在幾年後退役，中國空間站將成為唯一一個在地球軌道上運行的空間站，並引用毛澤東的話，指中國航天計畫取得長足的進步。

澎湃新聞報導，美國女航天員卡迪·科爾曼（Cady Coleman）祝福王亞平成功進入天和核心艙，她指出，「當你從太空艙的窗戶往外看的時候，地球上數十億的女性正一同和你一起望向窗外，這其中也包括我。」

中新社報導，為迎接王亞平的到來，太空站根據女性生理特點和生活需要做了準備，除了依其身材訂制飛船座椅、艙內太空服，還配置了巧克力、甜點和補血用品，以及衛生用品、少量無毒化妝品。

此次任務是王亞平的第二次太空之旅，全國空間探測技術首席科學傳播專家龐之浩表示，大量實踐和理論研究發現，女航天員有執行太空任務的能力，而且在某些方面感覺更敏銳，心思更細膩，考慮問題更全面，處理問題更注意方式方法，溝通能力更好。在微重力環境下，女航天員的雌激素水平和鎂的代謝優於男航天員，體內鐵含量低，所以被認為比較適合長期太空生活，不容易出現鐵中毒、血栓、血管痙攣、心律紊亂。此次女太空人 駐站也是一次觀察實驗。