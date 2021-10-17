中擬加速房產稅立法 分析：以「共同富裕」為名徵稅

中共中央機關刊物「求是」雜誌16日刊登中共總書記習近平 的重要文章，談到促進「共同富裕」的必須舉措，其中特別點出要積極穩妥推進房地產 稅立法和改革，做好試點工作。有分析認為，應該是試點先落地，中國 房地產稅會比預期中更早到來。

「求是」雜誌16日發表習近平「扎實推動共同富裕」文章。習近平提及，構建初次分配、再分配、三次分配的主張，認為基礎性制度安排十分重要，應該加大稅收、社保、轉移支付等調節力度。

他說，必須堅決防止兩極分化，促進共同富裕，實現社會和諧安定。要提高發展的平衡性、協調性、包容性；擴大中等收入群體規模；促進基本公共服務均等化；加強對高收入的規範和調節。

習近平點出，要積極穩妥推進房地產稅立法和改革，做好試點工作。加快壟斷行業改革，推動金融、房地產同實體經濟協調發展。完善住房供應保障體系，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，租購並舉、因城施策、完善長租房政策，擴大保障租賃住房供給，重點解決好新市民住房問題。

國際金融報報導，中原地產首席分析師張大偉對此表示，本次發聲最值得關注的是做好試點。之前市場預計房地產稅會先立法，但目前看來，應該是試點先落地，這樣房地產稅會比預期中更早到來。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，習主要提到三點：第一，房地產稅立法、改革和試點，是基於規範調節高收入目標而進行的；第二，試點工作將繼續推進，既要有立法的支持，也要有先行試點的創新；第三，房地產稅和其他政策一起，將形成組合拳，真正為當前開啟的共同富裕探索之路保駕護航。

德國之聲報導，有分析認為，中國會在短期內修訂「房產稅暫行條例」，擴大徵收範圍，將個人住房納入其中，同時，將整合現有稅種，開始徵收房地產稅這個新稅的改革。

據了解，中國的房地產稅是一個綜合性概念，指一切與房地產經濟運動過程有直接關係的稅，包括房地產業增值稅、房產稅、土地增值稅、印花稅、個人所得稅等。