我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

露餡自曝「殺妻殺友」剛判無期 美富豪傳染疫病重

川普當眾院議長？與波洛西交接木槌…非不可能

中擬加速房產稅立法 分析：以「共同富裕」為名徵稅

記者林汪靜／綜合報導

中共中央機關刊物「求是」雜誌16日刊登中共總書記習近平的重要文章，談到促進「共同富裕」的必須舉措，其中特別點出要積極穩妥推進房地產稅立法和改革，做好試點工作。有分析認為，應該是試點先落地，中國房地產稅會比預期中更早到來。

「求是」雜誌16日發表習近平「扎實推動共同富裕」文章。習近平提及，構建初次分配、再分配、三次分配的主張，認為基礎性制度安排十分重要，應該加大稅收、社保、轉移支付等調節力度。

他說，必須堅決防止兩極分化，促進共同富裕，實現社會和諧安定。要提高發展的平衡性、協調性、包容性；擴大中等收入群體規模；促進基本公共服務均等化；加強對高收入的規範和調節。

習近平點出，要積極穩妥推進房地產稅立法和改革，做好試點工作。加快壟斷行業改革，推動金融、房地產同實體經濟協調發展。完善住房供應保障體系，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，租購並舉、因城施策、完善長租房政策，擴大保障租賃住房供給，重點解決好新市民住房問題。

國際金融報報導，中原地產首席分析師張大偉對此表示，本次發聲最值得關注的是做好試點。之前市場預計房地產稅會先立法，但目前看來，應該是試點先落地，這樣房地產稅會比預期中更早到來。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，習主要提到三點：第一，房地產稅立法、改革和試點，是基於規範調節高收入目標而進行的；第二，試點工作將繼續推進，既要有立法的支持，也要有先行試點的創新；第三，房地產稅和其他政策一起，將形成組合拳，真正為當前開啟的共同富裕探索之路保駕護航。

德國之聲報導，有分析認為，中國會在短期內修訂「房產稅暫行條例」，擴大徵收範圍，將個人住房納入其中，同時，將整合現有稅種，開始徵收房地產稅這個新稅的改革。

據了解，中國的房地產稅是一個綜合性概念，指一切與房地產經濟運動過程有直接關係的稅，包括房地產業增值稅、房產稅、土地增值稅、印花稅、個人所得稅等。

房地產 習近平 中國

上一則

應北京要求？ 蘋果在中下架古蘭經、聖經App

下一則

銀行態度差 上海網紅怒領500萬現金 點鈔就花2小時

延伸閱讀

中國人大常委會開會 以防疫為由不讓香港人大常委出席

中國人大常委會開會 以防疫為由不讓香港人大常委出席
李顯龍通話習近平 表態挺中加入CPTPP

李顯龍通話習近平 表態挺中加入CPTPP
李顯龍與習近平通話 表態支持中國加入CPTPP

李顯龍與習近平通話 表態支持中國加入CPTPP
英媒體：習近平不出席聯合國氣候峰會

英媒體：習近平不出席聯合國氣候峰會

熱門新聞

王偉展現健美肌肉。（取材自錢江晚報）

41歲癌末男挑戰健美賽 半年減脂31斤

2021-10-12 13:00
武漢市民在武漢漢口江灘三陽廣場，運動健身。（中新社）

廣場舞太吵 剋星出現了「反音響神器」在中國走紅

2021-10-10 17:21
馬雲。（新華社資料照片）

馬雲在香港露面 傳急賣「財新」所有股權

2021-10-13 21:23
蔡英文總統10日發表國慶演說。圖／本報系資料照

環時：蔡英文雙十演說 態度空前囂張

2021-10-10 12:05
平息近一年的中印邊境緊張局勢最近又生新事端。(美聯社)

中印邊境再生新事端 解放軍成功反制印軍

2021-10-09 10:09
抗日名將張靈甫將軍與王玉齡女士。（取材自微博）

抗日名將張靈甫將軍遺孀 王玉齡女士94歲過世

2021-10-10 01:32

超人氣

更多 >
王菲女兒巧遇張柏芝 脫口「三個字」化解尷尬

王菲女兒巧遇張柏芝 脫口「三個字」化解尷尬
跳入暗黑界人生大翻轉！單親媽賣「性感噴血照」一年狂削百萬

跳入暗黑界人生大翻轉！單親媽賣「性感噴血照」一年狂削百萬
美國空軍上尉曾親睹 巨型UFO瞬間讓10枚核彈失效

美國空軍上尉曾親睹 巨型UFO瞬間讓10枚核彈失效
紐約華裔女警槍殺案 案發前數日雙方恐爭執

紐約華裔女警槍殺案 案發前數日雙方恐爭執
可供全德國人入住 恒大危機照亮中國獨特鬼城現象

可供全德國人入住 恒大危機照亮中國獨特鬼城現象