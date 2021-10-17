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川男求改身分證 指「出生」諧音畜生 稱侮辱人格

中國新聞組／北京18日電
魏男要求將身分證上的「出生」二字改為「生出」遭拒。（取材自封面新聞）
魏男要求將身分證上的「出生」二字改為「生出」遭拒。（取材自封面新聞）

改身分證上的名字不奇怪，但你見過要改身分證上「出生」二字嗎？近日，四川瀘州就發生這樣一件奇葩的事情。

封面新聞報導，合江縣荔江鎮40歲的魏姓男子，日前到荔江鎮便民服務大廳戶籍窗口，他認為身分證上「出生」兩字與「畜生」諧音，是對其人格的侮辱，要求工作人員將其身分證上的「出生」改為「生出」。

儘管工作人員一再耐心解釋，這是全國統一制證，無法更改，「出生」僅僅代表日期，並不存在人格侮辱。然而魏男卻全然不聽，認為工作人員在敷衍自己。

隨後，魏男在了解到之前給自己辦理身分證的工作人員調至看守所工作，又趕到看守所要求其給自己一個說法。

據報導，在看守所門口，魏男看到合江縣人民法院正在此開展工作，便攔住警車繼續「講理」。得知自己的要求無法滿足後，魏男一邊辱罵一邊敲打警車。在合江縣公安局民警對魏男勸阻過程中，魏男出言不遜，並甩手打了民警一巴掌。

最終，魏男因尋釁滋事被依法行政拘留。

報導說，對此，網友議論紛紛：「傳說中的沒事找個牢坐？」、「過於離譜，這特碼就是想進局子」、「這麼喜歡諧音哏啊」、「這真的不是段子麼」、「活久見」、「迷惑行為大賞」。

還有人不以為然地說：「每個人不都一樣嗎？又不是針對誰」、「生出難道不是諧音牲畜嗎？這不是走不出這個輪迴了」。

身分證正面包含姓名、性別、民族、出生、住址及身分號碼等固定信息，魏男對「出生」二...
身分證正面包含姓名、性別、民族、出生、住址及身分號碼等固定信息，魏男對「出生」二字看了特別礙眼。（取材自封面新聞）

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