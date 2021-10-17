中記者新規 每年90小時思想教育

中國當局要求記者每年必須接受不少於90小時的「繼續教育」。圖為2019年3月中國全國政協會議一場記者會現場。（中新社）

中國 國家新聞出版署與人力資源和社會保障部15日公布「新聞專業技術人員繼續教育 暫行規定 」，其中要求持有記者證的新聞採編人員，每年必須接受不少於90小時的「繼續教育」。

習近平主政後要求「黨媒姓黨」，近日中國擬限制「非公有資本」從事新聞業務，媒體環境逐步壓縮。而此次要求新聞採編人員須接受「繼續教育」，是旨在培養「政治堅定、業務精湛、作風優良、黨和人民放心的新聞輿論工作 隊伍」的新聞工作隊伍。

根據這份「暫行規定」的內容，規定適用對象包括在中國國家新聞出版、網信、廣播電視主管部門批准設立的新聞單位從事新聞採編崗位工作，並持有新聞記者證的人員，目的是為「推動新時代黨的新聞輿論工作提供人才保證和智力支持」。

「繼續教育」包括「公需科目」和「專業科目」。「公需科目」包括新聞專業技術人員應當普遍掌握的政治理論、法律法規、職業道德等知識。「專業科目」包括新聞專業知識、行業發展新理論、新知識、新技術等。

這項規定要求新聞單位把參加繼續教育情況，作為考核評價、崗位聘用的重要依據，及記者證年度核驗、換發的重要條件。