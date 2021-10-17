河南省小區去洋名 網：改長津湖如何

去洋名，香港「維多利亞公園」被指是否改名「人民公園」。(Getty Images)

河南 省新鄉市政府正對10個小區進行名稱更改，有法學者表示，事實上當局有意在全中國 範圍推廣更改「洋地名」計畫。另外中國官媒鼓勵香港 亦跟隨大陸去殖民化。官方這一動作引發網民熱議，認為有意竄改歷史。

自由亞洲電台報導，河南新鄉市政府近期責令10個冠以外國名字的居民社區，立即更名。據「綠都物業」向「溫莎城堡」小區業主發出的更名通知，指該小區近日接到政府通知，提出關於「溫莎城堡」小區名字為「洋地名」問題，要求按照政府要求進行整改；物業服務中心接到通知後，第一時間前往辦事處進行溝通對接。

河南法律學者田坤山表示，最近幾年，政府高層在各個領域都在仿效文革時期，尤其在部分領域可說已經回到毛澤東時代的意識形態。他說，這種對「洋地名」的清理、變更也是體現這一套毛思路。可以說在骨子裡要回歸毛時代的排外因素，它也是一種對思想的控制。

田坤山表示，不單在河南新鄉，事實上目前各地政府民政廳，都正在部署清除以外國名字命名的小區名稱。

田坤山說，前幾年也有這種情況，比如有一家飯店叫「皇家花園」，後來被清理，改叫「花園」，還有涉及日本文化的地名都要被清理。

另據中國多家官媒網站近期刊載一篇題目為《你認同香港「維多利亞公園」改名「人民公園」嗎？》的文章，稱近期「愛港大聯盟」、「同心護港」、「市民自發」等愛國愛港團體到特區政府總部請願，請求將香港地標之一的維多利亞公園改為「人民公園」或「國家紀念公園」等名稱。文章問讀者香港維多利亞公園「到底是否應該改名？」

對此，上海某大學退休教師顧國平認為，此舉不尊重歷史。顧國平說，「維多利亞公園」改為「人民公園」，去西方化，實際上是要實施「中國化」，這樣做是不尊重歷史，不尊重客觀存在。反西方的做法是違背歷史，所以是不可取的，西方文明是中華民族應該汲取的。

不少網民對當局要求去除外國名稱感到不滿，質問中國許多地方有以「奧林匹克」命名的社區、公園，都要改嗎？有網民調侃道，乾脆把小區名稱改叫「長津湖」等名字算了。