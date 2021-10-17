戳中國「玻璃心」 大馬歌手黃明志微博被消失

大馬歌手黃明志（右）新歌「玻璃心」。（圖：亞洲通文創提供）

馬來西亞華人 創作歌手黃明志邀陳芳語（Kimberley）合唱新歌「玻璃心」，雖說是甜蜜浪漫情歌，但從歌詞到MV都暗諷十足，遊走在「辱華」的邊緣。這首歌目前在微博 已被消失，黃明志與陳芳語的微博帳號也遭關閉。

新歌「玻璃心」這首歌充滿爭議，黃明志問及有心理準備將再次掀起正反兩極的論戰嗎？黃明志回應：「歌曲有討論度當然是好事，表示獲得共鳴，希望推出這首歌大家可以幽默以對。」

MV不僅有熊貓人偶入鏡，歌詞還談到「共同富裕」、「不明白到底辱你哪裡」等，包括棉花、割韭菜、煮蝙蝠等情節，諷刺十足，黃明志也回應：「這首歌是分享愛護小動物很溫馨的歌曲，經紀公司回應微博申請中。」

另據中央社報導，「玻璃心」MV以粉紅色調打造，黃明志與陳芳語穿上整套粉紅色衣服表演。黃明志表示，「這是一首充滿了粉紅色的浪漫甜蜜情歌，請玻璃心患者慎入…。」

「玻璃心」歌詞中寫道，「說的話，你從來都不想聽，卻又滔滔不絕出征反擊，不明白到底辱了你哪裡，總覺得世界與你為敵」、「你說我屬於你，別逃避快回家裡，一點都不能少 都讓你贏 不講道理」。

「玻璃心」歌詞暗諷中國 網友愛出征，字句遊走「辱華」邊緣，發稿時觀看次數已逼近90萬，是YouTube音樂發燒影片排行榜的第3名。