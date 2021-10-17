恒大總裁 傳現身香港解決3000億美元巨債
陷入嚴重債務危機的恒大集團，正想方設法自救。路透報導，恒大集團總裁夏海鈞傳正在香港與投行和債權人就可能的重組和資產出售進行磋商。目前恒大正在努力應對逾3000億美元債務可能違約問題。
夏海鈞是恒大董事長許家印的親信，負責集團的日常營運，包括融資。消息人士表示，夏海鈞已經在香港待了兩個多月。
另一名消息人士表示，夏海鈞在香港與銀行和債權人進行磋商，這是恒大債務爆雷以來，首次披露恒大總裁與投行和債權人磋商的消息。
恒大背負著超過3000億美元的債務，目前已經有三筆美元債券利息到期未能兌付，境外投資者對償還計畫一無所知。恒大一直在積極出售部分資產以籌集現金，到目前為止，這些努力成效並不明顯，近幾周來，人們愈來愈擔憂恒大可能破產，並對全球市場和中國經濟造成衝擊。
上述一名消息人士指出，夏海鈞需要與外資銀行就貸款延期和償還事宜進行溝通，該名消息人士拒絕透露最近幾天與夏海鈞進行磋商的債權人身分，消息人士說：「夏海鈞還需要釐清恒大在海外有多少表外債務，因為許多債務是子公司發行的，他自己可能甚至都不知道（這些債務）」，「在釐清之前，他們無法進行重組。」
不過，對於恒大爆雷，中國人民銀行金融市場司司長鄒瀾15日強調，恒大問題在房地產行業是個別現象，金融部門將配合中國住建部和地方政府做好項目復工的金融支持。
同時中國樓市調控也傳出邊際鬆動，恒大高槓桿操作的信貸壓力可望稍解。人行稱，部分熱點城市的樓價回穩後，房貸供需關係亦將回歸正常。外媒消息指，金融監管機構已允許部分大型商業銀行在第4季加快房貸的審批發放。
另外，恒大8月降價出售的香港總部大樓，傳接盤的中國國資控股越秀地產，在正式簽約前叫停，路透報導，傳出是因為廣州市政府希望首先審查恒大的整體財務狀況，越秀地產董事會最終反對收購，交易擱淺。
恒大香港總部是2015年斥資港幣125億元（約16.07億美元）從華人置業購入，當時成交總價是香港商廈買賣的最高紀錄，同時創下每平方尺單價的最高紀錄。這也是恒大在香港最大的單筆資產。而越秀地產8月砍價以港幣105億（約13.49億美元）洽購。
除出售香港總部，恒大也想盡辦法脫手資產變現，目前洽購中的包括恒大物業管理部門「恒大地產服務」51%股權，與合生創展集團進行最後談判，該交易可能獲得約港幣200億元（約25.71億美元）。消息人士稱，雙方正在敲定細節，這將是恒大迄今為止最大的資產出售。
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