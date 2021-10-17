恒大總裁 傳現身香港解決3000億美元巨債

恒大集團總裁夏海鈞（左）。（本報資料照片）

陷入嚴重債務危機的恒大集團 ，正想方設法自救。路透報導，恒大集團總裁夏海鈞傳正在香港 與投行和債權人就可能的重組和資產出售進行磋商。目前恒大正在努力應對逾3000億美元債務可能違約問題。

夏海鈞是恒大董事長許家印的親信，負責集團的日常營運，包括融資。消息人士表示，夏海鈞已經在香港待了兩個多月。

另一名消息人士表示，夏海鈞在香港與銀行和債權人進行磋商，這是恒大債務爆雷以來，首次披露恒大總裁與投行和債權人磋商的消息。

恒大背負著超過3000億美元的債務，目前已經有三筆美元債券利息到期未能兌付，境外投資者對償還計畫一無所知。恒大一直在積極出售部分資產以籌集現金，到目前為止，這些努力成效並不明顯，近幾周來，人們愈來愈擔憂恒大可能破產，並對全球市場和中國 經濟造成衝擊。

上述一名消息人士指出，夏海鈞需要與外資銀行就貸款延期和償還事宜進行溝通，該名消息人士拒絕透露最近幾天與夏海鈞進行磋商的債權人身分，消息人士說：「夏海鈞還需要釐清恒大在海外有多少表外債務，因為許多債務是子公司發行的，他自己可能甚至都不知道（這些債務）」，「在釐清之前，他們無法進行重組。」

不過，對於恒大爆雷，中國人民銀行金融市場司司長鄒瀾15日強調，恒大問題在房地產行業是個別現象，金融部門將配合中國住建部和地方政府做好項目復工的金融支持。

同時中國樓市調控也傳出邊際鬆動，恒大高槓桿操作的信貸壓力可望稍解。人行稱，部分熱點城市的樓價回穩後，房貸供需關係亦將回歸正常。外媒消息指，金融監管機構已允許部分大型商業銀行在第4季加快房貸的審批發放。

另外，恒大8月降價出售的香港總部大樓，傳接盤的中國國資控股越秀地產，在正式簽約前叫停，路透報導，傳出是因為廣州市政府希望首先審查恒大的整體財務狀況，越秀地產董事會最終反對收購，交易擱淺。

恒大香港總部是2015年斥資港幣125億元（約16.07億美元）從華人置業購入，當時成交總價是香港商廈買賣的最高紀錄，同時創下每平方尺單價的最高紀錄。這也是恒大在香港最大的單筆資產。而越秀地產8月砍價以港幣105億（約13.49億美元）洽購。

除出售香港總部，恒大也想盡辦法脫手資產變現，目前洽購中的包括恒大物業管理部門「恒大地產服務」51%股權，與合生創展集團進行最後談判，該交易可能獲得約港幣200億元（約25.71億美元）。消息人士稱，雙方正在敲定細節，這將是恒大迄今為止最大的資產出售。