想吸引投資者 基金經理直播挖煤 21萬人圍觀

基金經理直播「挖煤」。（取材自東方財富網）

為了吸引投資 者注意，中國 基金公司在上海地鐵廣告燈箱打廣告不稀奇，竟有基金公司三名基金經理人在直播中，全部穿著礦工衣服、戴著安全帽；更別說還有基金公司發射了一顆冠名衛星，或是包郵輪、講脫口秀，噱頭十足。

根據招商證券 提供的數據，招商直播間粉絲數為92.3萬，而這場煤炭專場直播有21萬人觀看，在招商直播間處於正常水準。

中國招商基金和信達證券，日前在淘寶直播開了一場煤炭專場直播，而直播間地點位於河南平頂山的一家煤炭上市企業平煤股份。

中國飆升的煤炭價格已成為全球市場焦點，也為上市公司帶來豐厚利潤，平煤股份日前公布今年上半年財報顯示，原煤產量1486.2萬噸，與去年同期相比降40.3萬噸，年減2.64%；商品煤銷量1,570萬噸，與去年同期相比降6.2萬噸，年減0.4%。

而該公司主業煤炭收入人民幣119.5億元，年增10.1%；淨利潤人民幣10.4億元，年增49.8%。

直播了40多分鐘後，由於帽子太沉重，三名基金經理人講話時，帽子不時往下掉影響了直播效果，最後還是脫下了安全帽。

儘管在直播中，三名基金經理人多次強調，這不是「cos」（動漫圈中的角色扮演），直播結束後，將去下礦、挖煤，由於礦井裡信號不好，下礦過程不直播，會拍影片分享，實地瞭解煤炭企業的情況，但還是在基金圈成功掀起話題討論。

有台籍投資研究人士感嘆：「這叫其他行業的路演（法說會）該怎麼辦，難道看環保的得拿個垃圾袋。」

華泰證券的「財富寵粉節」8月25日曾邀請脫口秀演員坐客直播間，進行一場以「理財不抓『蝦』」為主題的理財直播；前上海證券研究所所長助理、首席市場分析師蔡鈞毅，在抖音、B站直播導流宣傳虛擬幣被警方帶走，在在都顯示直播的影響力已經無所不在。