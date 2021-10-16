網紅代言名車 王思聰嗆不買了 視頻緊急下線

知名豪車品牌勞斯萊斯請網紅夫妻晚晚、林瀚代言推廣，卻引來不少網民吐槽。（取材自微博）

知名豪車品牌勞斯萊斯9月發布了一則試駕視頻，請來網紅夫妻晚晚、林瀚代言推廣，卻引來不少網民吐槽，不僅大批車主不滿，前中國 首富王健林之子王思聰也在影片下方留言嗆：「突然感覺RR很low，以後不會買了」。車主們的怒火逼得勞斯萊斯官方14日緊急宣布將視頻下線。

近日，「勞斯萊斯請網紅夫妻代言被吐槽太low」話題在微博登上熱搜榜第一。21世紀經濟報導指出，這源自於勞斯萊斯汽車 官方微博9月發布的一則推廣視頻，邀請了晚晚、林瀚夫妻試駕做廣告。但該視頻遭到大量網民的吐槽：「請的人太掉價了」，「背人命的失信人員，貴品牌也敢請？」。

有網民自稱是勞斯萊斯車主，表示請晚晚代言瞬間拉低了他庫裡南bb版的格調。沒多久，網紅林瀚回覆該留言：「你這種發購車發票和發手表按在車標上的人可能確實不理解」，又被網民回懟。一時間，代言人在合作的品牌方微博下和買家掐架。王思聰也在下方評論稱，「突然感覺RR很low，以後不會買了」。

據悉，王思聰是勞斯萊斯的忠實車主，其名下擁有售價超千萬的定製勞斯萊斯幻影以及售價520萬起的藍色勞斯萊斯曜影。堪稱勞斯萊斯的重要顧客之一。

至於晚晚（雷宛螢）、林翰為何引來爭議？報導說，這對網紅夫妻2014年創建了中國最年輕的私人美術館 「木木美術館」，2021年木木美術館曾因工人施工墜亡被指冷處理惹議；接著由林瀚實際控制的木睦（北京）藝術顧問有限公司又因「安全隱患」問題被北京官方處罰34萬元。

14日晚間，針對邀請「網紅夫妻」做推引起爭議一事，勞斯萊斯汽車回應稱，勞斯萊斯汽車大中華區認真對待這次事件，誠懇聆聽大家的反饋，決定將該視頻下線。

據媒體報導，2019年，英國豪車品牌勞斯萊斯在中國市場的銷量約佔全球總量的25%。勞斯萊斯汽車首席執行官烏特弗斯曾預測用不了多久中國就會成為勞斯萊斯最大的海外市場，「有可能是今年」。