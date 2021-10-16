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30企業家上黨史課 網：是時候表忠了

記者林則宏／北京16日電

民營企業家的中共黨員身分，中國政府正在全力突出。官媒報導，三十餘位有中共黨員身分的民營企業家，參加習近平提出的「不忘初心、牢記使命」專題研討班，又到浙江嘉興出席結業禮，其中包括萬通集團董事長馮侖、杭州娃哈哈董事長宗慶後、中企萬盟董事長田源等人。

中國官媒報導，30多位來自全國各地的中共黨員企業家，以學員身分參觀了中共一大會址紀念館，重溫入黨誓詞，接受理想信念教育。學員們還赴浙江嘉興，接受「不忘初心重走一大路」現場體驗式教學。

官媒新華財經推特14日發文，中共黨員民營企業家「不忘初心、牢記 使命」專題研討班，在浙江嘉興結業。不足兩百字的推文，配上一張中共黨員企業家的合照，引發網民熱議。有網民留言寫道，「企業做小了是個人的，做大了就是國家的。是時候表忠心了。」

畢業於中國人民大學哲學系的時事評論人郭寶勝認為，中國已進入「國進民退」時期，需要一批中共黨員身分的民營企業家帶頭回顧中共黨史，以確保所謂的紅色江山牢牢掌握在執政黨手中。

輿論認為，中國最高領導人對社會的控制遠高於對經濟發展的要求。因此，不惜付出經濟下滑的代價，加強控制。

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