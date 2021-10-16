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習仲勛冥誕 黨校頌揚9大家風 曝習家小故事

記者林則宏／北京16日電
1978年，習仲勛（右）與習近平在海南。（取材自學習時報）
1978年，習仲勛（右）與習近平在海南。（取材自學習時報）

10月15日是中國國家主席習近平的父親習仲勛108歲冥誕，中共中央黨校主辦的「學習時報」15日特別在頭版以全版刊登題為「習仲勛的家風」的專文，頌揚習仲勛的九大家風：忠誠為民、嚴格自律、勤儉節約、低調謙讓、堅韌不拔、真誠坦蕩、團結向上、仁愛崇善、父慈子孝。

文章稱，「這樣的好家風，無疑一直薰陶、孕育和影響著習近平的人生態度、價值取向以及行事風格」；「梳理和探究習仲勛家風，既是學習和研究習近平總書記思想品格、精神風範以及執政理念、領導風格、為人處世原則的重要視角，又對於教育引導廣大黨員幹部特別是各級領導幹部嚴格家教、嚴明家規、嚴肅家風，真正管好親屬，...，有著特殊啟示和現實意義」。

習仲勛（右）與習近平（左）、習近平的弟弟習遠平（中），攝於1958年。（取材自學...
習仲勛（右）與習近平（左）、習近平的弟弟習遠平（中），攝於1958年。（取材自學習時報）

儘管文章是為頌揚習仲勛家風，但當中透露出不少習近平早年家庭生活中的小故事。例如，習近平的母親齊心與習仲勛結縭58年，曾經聚少離多，但從未利用習仲勛的職權和影響，「調換一下工作，離家近一些」，甚至「還沒出過國，連港澳也沒去過，最遠的只是去過深圳沙頭角。」

文章稱，「當習近平走上領導崗位後，齊心專門開家庭會，要求其他子女不得在他工作的領域從事經商活動」。在地方工作時，每次妻子彭麗媛到他那裡，習近平從不聲張，很多可以偕夫人一起前往的場合，也都不讓妻子參加。習近平曾說，「成天帶著老婆，別人會說閒話，影響不好。」

關於習仲勛的「勤儉節約」，齊心回憶，「我們的兩個兒子從小就穿姐姐穿剩下的衣服或者是花紅布鞋，記得近平因同學笑話而不願穿女孩子的鞋時，仲勛卻對他說『染染穿一樣』。」硬是「用黑墨水把花鞋子和花衣服染黑了再讓他穿」。

齊心曾表示，1950年代末，在參加一次晚會時，齊心聽見有人在她身後議論說：「習副總理的夫人穿著怎麼那麼土啊！」齊心回家後對習仲勛說，習仲勛聽後笑著說：「土比洋好！」

文章稱，擔任中共中央總書記後，習近平生活中仍然保持平民風格，吃「家常菜」、穿「平常衣」，外出調研住「普通房」，輕車簡從，反對超標準接待。

在描述習近平各種「仁愛崇善」事蹟時，文章提到，曾任習仲勛秘書的俞惠煜曾回憶說，「在齊心阿姨看來，近平的為人特別像他的父親，有些事做得和習老簡直如出一轍。」

文章最後表示，「習仲勛的家風是一面鏡子、一個標桿和一部教材，啟發和教育廣大幹部特別是各級領導幹部外觀之、內省之，真正把家庭建設成家教好、家規嚴、家風正和家味濃的健康細胞，讓向上向善的共同理想、志趣、品質、人格、信仰在家中蔚然成風，並世世相襲、代代相傳」。

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