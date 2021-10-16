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票房可望破50億 拍長津湖威脅世界? 影評人被抖音封號

中國新聞組／北京16日電
電影「長津湖」宣揚愛國主義，是由吳京等人主演。（長津湖海報截圖）
電影「長津湖」宣揚愛國主義，是由吳京等人主演。（長津湖海報截圖）

隨著描述中國在抗美援朝戰爭中擊敗美軍的電影長津湖」熱映，中國洋溢一片愛國主義氛圍，但仍不時有批評的「雜音」出現。繼知名媒體人羅昌平將「冰雕連」稱做「沙雕連」被拘後，抖音平台一名影評人也因一句「中國拍『長津湖』一類的電影是在威脅世界」被抖音封禁。

宣揚愛國主義的電影「長津湖」截至14日票房已突破人民幣44億元，最終可望突破50億元。這部中國電影史上製作成本規模最大的國產電影，反映當前美中對抗下的中國的「主旋律」，點燃了民眾的愛國情懷，但也傳出不少「異聲」。除羅昌平批評被視為英勇的「冰雕連」被拘外，該片男主角吳京也因遭網民點名應捐出「愛國財」，後來捐出了30台玉米收割機。

抖音影評人指「長津湖」威脅世界，遭到封號。（視頻截圖）
抖音影評人指「長津湖」威脅世界，遭到封號。（視頻截圖）

無獨有偶，觀察者網報導，「上帝之鷹_5zn」昨日發布一段來自抖音號為「MiLuENEN99」、暱稱「米路哲光影業」用戶發布的65秒微博視頻，在「電影沒那麼簡單」、「獨立思考與判斷」等標籤下，寫下對電影「長津湖」的反思：「狂歡的背後，不可忽視的危機感。」

根據視頻，「米路哲光影業」表示，在當下的世界環境中，大規模的戰爭可能不會再出現，但小規模的摩擦可能難以避免。不過更多的是，人們會把聚焦點放在文化、科技等領域。「在這種情況下，我們的電影『長津湖』的出現，頻繁的抗戰影片的出現，是否是在向世界傳達著一種不夠友好、不夠維穩的這樣的一種意識形態？它裡面是不是包含有威脅的意味呢......」

這一席言論在該視頻的傳播下，不久便引發了大批網民的批評並質問：「拍中國軍人保家衛國的電影怎麼就需要反思了？」還有許多網民拿美國舉例，反問「美國拍那麼多戰爭片是在威脅全世界嗎？」。

隨著此事的不斷發酵，「米路哲光影業」帳號被因「不符合社區規範」已被抖音平台封禁。

報導說，在帳號「@米路和恩恩」的主頁有一則疑似當事人的回應視頻。該女子解釋稱，製作視頻時「沒有完全想好措辭」，並稱自己在觀看「長津湖」時曾感動流淚，「（感到）特別能夠珍惜現在的生活，也希望像先烈犧牲的狀態不要再有，我們的祖國可以一直強大下去」。她也喊冤稱，自己的言論被「別人斷章取義，拿去當槍使」。

電影 中國 長津湖

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