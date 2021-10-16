一夜入冬 吉林多地提前開栓供熱 電荒迎「冷酷」挑戰

甘肅平涼、隴南、定西等地10日已經降雪，這波冷空氣來襲，預估甘肅東部將再有小到中雪。圖為隴南市宕昌縣官鵝溝景區鹿仁民俗村雪景。（取材自新華社）

蔓延大半個中國 的電荒尚未緩解，不少地區15日起大幅降溫達攝氏10度以上，東北、華北最低溫 更直逼0度，多地「一夜入冬」，提前開栓供熱，使原就吃緊的供電問題面臨「冷酷」挑戰。儘管官方不斷宣示保障供電及供煤，但居民及廠家能否順利過冬受到考驗。

工作人員檢查供熱設備。（取材自中新網）

連日來，東北地區的吉林省氣溫驟降，15日至17日，全省多地最低氣溫將降至冰點以下，最低溫可達-3℃至-7℃。 15日起，該省多地提前開栓供熱，聲稱煤炭儲備正常，全力保障民眾取暖需求。

作為中國鏽蝕帶的東北三省遭受電荒和拉閘限電衝擊最大。除了東三省作為傳統工業基地的用電量超大因素外，東北地區在冬季來臨時的供暖需求也特別大。其實，包括內蒙古和甘肅在內的中國北方多個地區在這次寒流來襲之前就已經開始冬季供暖。而供暖無論是用電還是用煤，都對目前煤電雙缺的窘況提出新的挑戰。

針對冬季供電問題，中國國務院總理李克強14日巡視廣東順德一家熱能發電廠時說，北京 中央最近正在「多方採取辦法，多措並舉，力保煤炭供應、滿足發電，現在你們還差得遠」。

中國各地因煤炭供應不足及煤價大漲，加上部分地區急於執行節能減碳指標而「拉閘限電」，不但嚴重影響製造業出貨，尤其對年底歐美市場旺季的訂單造成衝擊，更影響民生用電。尤其東北、華北天氣轉冷，但日前東北卻成為限電重災區，居民普遍擔心一旦限電未能緩解，將難以度過寒冬。

根據路透的報導，目前的供電短缺現像不僅今冬無解，而且會延續到明春。路透引述專家和貿易商的話說，由於煤炭供應不足和地方政府優先保證居民用電，中國工業用電今年第四季度可望下跌12%。

目前最受關注的是，中國第一產煤大省山西在十一長假期間遭遇嚴重洪災，一度有多達60座煤礦因防洪而暫時停產，至今並未完全復產。到12日止，山西仍有年產量共達480萬噸的4座煤礦仍然關閉，使得中國各大電廠能否獲得充足的燃煤發電，頗具考驗。

然而，中國官方先前為改善空氣品質，在各地廣為推動「煤改電」措施，強制要求民眾、特別是農村民眾在冬季捨棄煤炭，改以電力供暖，這使得民眾冬季對電力的依賴程度上升。

中國政府已經採取一系列措施來抑制煤價上漲，包括強勢推動國內煤礦擴大產能、增加產量，同時對高耗能企業採取錯峰供電或限電、停電措施。北京還一直表示將保證民生和農業用電，保證冬季供暖用電。