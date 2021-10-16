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上海藝術家反浪費 3萬元打造千粒金米丟黃浦江

中國新聞組／北京17日電
楊燁炘用500克黃金打造了1000粒純金大米，然後一粒一粒的扔進了黃浦江和上海的各個角落。（取材自縱相新聞）
楊燁炘用500克黃金打造了1000粒純金大米，然後一粒一粒的扔進了黃浦江和上海的各個角落。（取材自縱相新聞）

10月16日是世界糧食日，近日在上海，藝術家楊燁炘用500克黃金打造1000粒純金大米，然後一粒一粒扔進了黃浦江和上海的各個角落，以這種行為藝術來諷刺浪費糧食的行為，喚醒民眾對糧食安全的重視。此舉引發熱議，有網友笑說：「其實可以丟我家」；還有網友說：「浪費財富的人諷刺糧食浪費。」

來源：YouTube

綜合大眾網、縱相新聞報導，500克黃金是什麼概念？按照金價計算，要花費20多萬元人民幣（約3萬多美元）！

楊燁炘舉著手中的純金大米說：「我們不浪費糧食，我們只浪費黃金！」現在中國已經進入小康社會，部分中國人不知不覺養成浪費糧食的習慣，大量吃不完的白米飯、麵條、各種食物被倒進了垃圾桶，中國糧食浪費現象全球排名第一。

有人質疑，把黃金扔到垃圾桶裡，不也是一種浪費嗎？楊燁炘回答：「不浪費，在我的觀念中，黃金不如大米值錢，因為大米比較軟，比較好吃，黃金太硬，會磕著牙齒。現在，人們脖子外的黃金越來越重，而脖子內的黃金卻越來越輕，我希望通過浪費黃金的行為來重建中國人內心的黃金。」

據報導，對於楊燁炘的行為藝術，不少網友直呼：「玩藝術也太費錢了」、「我不懂但我大受震撼」、「這場行為藝術本身就是個浪費」。還有網友質疑：「這就是一個炒作行為！」

楊燁炘藉500克黃金打造的1000粒純金大米，以創作行為藝術的方式來諷刺浪費糧食...
楊燁炘藉500克黃金打造的1000粒純金大米，以創作行為藝術的方式來諷刺浪費糧食的行為。（取材自縱相新聞）

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