帶活蟹上高鐵被擋 浙男當場踩死 見還在動又補一腳

男子當場踩死螃蟹。（視頻截圖）

浙江高鐵近日上演驚人的一幕，一名男乘客攜帶一袋活螃蟹遭乘務員勸阻，稱螃蟹汙染環境不能帶上車，男乘客當場踩死八隻螃蟹後帶上車。

來源：YouTube

微博 流傳的視頻顯示，女乘務員稱，螃蟹嚴重污染環境，肯定不能攜帶。男子從橘色袋子倒出螃蟹後，用腳踩死牠們，看到有螃蟹沒有死透還在動，男子又補上一腳。

根據中國 鐵路總公司的相關規定，乘客是不允許攜帶活螃蟹之類的鮮活農產品乘坐火車。但不同的火車站對此有不同的規定，如武漢站和漢口站，乘客可以攜帶使用密封的泡沫紙盒裝好的螃蟹。

此事件登上微博熱搜第一名，有網友表示：「塑料袋裝螃蟹？還都沒捆起來？肯定不讓你上啊」、「螃蟹到底做錯了什麼」、「這個男子好無賴啊」、「泡沫箱子打個包很難嗎」。

另據澎湃新聞報導，中國鐵路官方微信 號近日發布文章稱，除了視力障礙旅客攜帶的導盲犬，任何活體動物，不論體型大小，都不能帶進車廂。部分符合要求的寵物可以辦理托運手續。

宰殺後的雞鴨、包裝好的海鮮和生鮮肉類，以及臘肉、臘腸、火腿等熟食製品，在不超重的情況下可以攜帶。

一位在京滬線高鐵工作的列車長表示，曾遇過旅客帶活螃蟹，「只不過都綁起來放在禮盒裡。只要包裝完好，不影響列車環境，不影響其他旅客就可以了。」

據報導，中國鐵路12306一位客服人員說，「活螃蟹可以帶上高鐵，但需要用繩子一個個將腿捆好，死螃蟹也同樣，捆好、無異味，即可以帶上高鐵。」

此外，中國鐵路前述文章也提及，禁止攜帶具有強烈刺激性氣味或帶有惡臭等異味的物品進站乘車，例如榴蓮、臭豆腐等。日化用品類洗面奶、洗髮水、沐浴露、粉底液、隔離霜、口紅、睫毛膏等可以攜帶，但不能超重。