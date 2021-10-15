砸千萬求生 京東副總裁罹絕症：世上沒藥就自己幹

蔡磊在一場論壇上精神振奮，講述和漸凍症抗爭的經歷，看上去，他不像個病人。（取材自錢江晚報）

曾是京東集團副總裁的蔡磊，43歲時確診罹患無藥可醫的漸凍症。由於漸凍症患者一般在2至5年內逐漸失去行為能力並逐漸走向死亡，蔡磊因此在人生中場展開一場生命的抗爭，他投入人民幣上千萬研製治療漸凍症的新藥，不僅是為自救，也為中國 數十萬患者及其家庭的生路。

錢江晚報報導，蔡磊出生在河南商丘，小時候家裡窮，穿打補丁的衣服上學，玩具撿別的孩子扔掉的。初戀女友嫌棄他工資太低，蔡磊咬牙跳槽到一家外企，工資翻了數倍，自此成為近似變態的「工作 狂」，也成為許多人眼中的人生贏家。

蔡磊在助理的幫助下喝水。（取材自錢江晚報）

蔡磊穿衣服也需要助手幫助。（取材自錢江晚報）

2011年，在年營收 超過1200億的房地產公司萬科擔任高管的蔡磊，看好互聯網發展，降薪來到京東發展。在京東十年，蔡磊收穫多項人生上的成就，包括：中國「電子發票第一人」，獲評2018年「年度十大財稅人物」、「中國改革貢獻人物」……

蔡磊。（取材自錢江晚報）

2018年，他和小11歲的太太結婚。2019年9月，兒子出生幾個月後，歷經6次診斷，醫師告訴他所剩時間不多。而這個病目前唯一的「特效藥」是叫力如太的小藥片，連續吃18個月以上，可能從死神的手指縫裡搶回2至3個月。

人生中場便要離世，蔡磊曾經沮喪，最後生出了不甘，他還想蹚出一條路來——研製治療ALS的新藥。於是，他逐一說服1000多個病友填寫病症問卷，為藥物研發提供數據基礎。他說，自己得這個病，是天之降大任，「世界上沒有藥，就自己幹」。但他依然時常碰壁，不久前發起第二次冰桶挑戰募捐，應者寥寥。

冰桶挑戰募捐。（取材自錢江晚報／受訪者供圖）

這兩三年間，蔡磊投入了上千萬元，建立全球民間體量最大的單體數據庫，還建立了一個規模數億元的基金，推動六七條藥物管線的研發，成立一個規模頗大的動物實驗基地。

今年9月末，在首都醫科大學附屬北京天壇醫院，蔡磊接受了一次PET-CT檢查。注射造影劑後，需要喝一瓶近半升的礦泉水，蔡磊必須在生活助理的協助下才能完成，因為他的左手已失去控制，他形容，「裡面都空了」。

但他很清楚，這場自救，也關乎數十萬患者及其家庭的生路。以前的他，因為工作沒空治療，但如今，時間就是生命。「要麼死掉，要麼幹掉這個病。」蔡磊說。

有媒體把蔡磊比作唐吉軻德，但蔡磊用自己的偶像孫悟空當頭像，更願意成為那隻從石頭縫裡蹦出，即使被壓迫了500年，依然在等待石破天驚的猴子。

蔡磊在治療中。（取材自錢江晚報／受訪者供圖）

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