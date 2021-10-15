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「抱團養老」失敗 上海老頭老太散伙打官司

中國新聞組╱綜合報導
節目「夢想改造家」中5位阿姨暢談抱團養老。（取材自上海法治報）
節目「夢想改造家」中5位阿姨暢談抱團養老。（取材自上海法治報）

上海嘉定一起「抱團養老合作破裂」案例近日登上了熱搜。80多歲的獨居老人周先生與趙女士，在報紙上看到「合作養老」的徵詢啟示後，展開了「共同居住、合作養老」的同居生活，但幾年下來最終仍以「散伙」收場，還因為對理財款20萬元的權屬產生爭議，走上訴訟維權之路。

上海法治報報導，「抱團養老」指的是一群老年人在平等自願的前提下互相照顧、彼此慰藉、共享資源的生活方式，在海外已有幾十年歷史，近年來在中國也開始流行起來。「抱團養老」看似理想，但真正實施起來並不容易。不少人擔憂，即使已約定完善，但生活在一起難免發生爭執，不少夥伴最終走向「散場」，經濟糾紛、相處模式、生活習慣、物質條件等都成為他們鬧翻的因素。

上海市楊浦公證處副主任蔡煜說，他辦理過的一起「特殊」的抱團養老公證。兩位老人向公證處提交了一份已擬好的關於房屋居住、日常開支、理財、家務等方面的協議書，打算進行公證，但由於子女不同意、以及出於財產糾紛的顧慮，只能無奈僅保持同居關係。公證處為兩人辦理了一份婚前財產約定，並建議兩人訂立遺囑進行公證。最終，兩位老人在領到公證書當天就辦理了結婚登記。

據報導，蔡煜認為，絕大多數「抱團養老」是一種「鬆散型」的養老模式，容易引發糾紛，如果能夠適時引入公證機制，可以大大減少發生糾紛的機率。他也說，「抱團養老」需要盡快完善法律，加以規範。

另外，上海奉賢區的農村宅基睦鄰「四堂間」也是值得借鑒的養老經驗，讓老人在自己熟悉的環境中原居安老，同時也有更多的集體活動空間。這一互助式養老空間是由政府牽頭、社會贊助、村委負責，提供了更多生活保障。

在「四堂間」的養老模式中，社會服務嵌入到村居中，同時也有村委會的支撐和監管。（取...
在「四堂間」的養老模式中，社會服務嵌入到村居中，同時也有村委會的支撐和監管。（取材自上海法治報）

中國 獨居老人

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