我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿肯色媽咪被老公傳染新冠 寶寶出生3周後人走了

房價租金貴 56%金山灣區居民想搬走

北大博導非「985」出身 學生竟嫌：師資不如中學

中國新聞組／北京15日電
​​一名大四學生發帖稱「無法相信北大會有這麼差的師資」文章，引發舆論對「第一學歷」的激辯。此為示意圖。（取材自澎湃新聞）　　
​​一名大四學生發帖稱「無法相信北大會有這麼差的師資」文章，引發舆論對「第一學歷」的激辯。此為示意圖。（取材自澎湃新聞）　　

最近，一位自稱達到保研標準的大四學生在選擇導師時，發現北大數學學院某博導碩士畢業於地方院校，而非「985」名校出身，他在中國論壇「知乎」發帖稱「無法相信北大會有這麼差的師資」，更大酸北大「招的老師水平不如深圳中學」，此事引發關注，不少網友直呼學生「太荒唐」。

澎湃新聞報導，這名985本科生在瀏覽北大數院的導師時，發現一位博導的碩士畢業院校是湘潭大學，因此發文批評並直言「教書育人不是兒戲，希望北大整頓師資」。

此文在「知乎」引發眾多網友熱議，有網友認為，「想找導師，首先要做的應該是去搜每位導師的成就，看他們發的論文、專著、課題專案。而不是先去看導師的第一學歷」。

被「質疑」的胡姓教授畢業於湘潭大學數學系，博士在就讀於中國科學院數學與系統科學研究院，確實並非211、更非985。但據公開信息，胡姓教授發表相關領域的論文50餘篇，是國家傑出青年基金獲得者和中國計算數學屆最高獎項馮康科學計算獎得主，還是獲得德國洪堡研究獎學金的洪堡學者，現任三個國際期刊的編委和北京計算數學學會祕書長。

據報導，中國教育部曾表示，「國家教育行政部門相關政策及文件中沒有使用『第一學歷』概念」，希望能破除「第一學歷」迷思。

新華日報也對此發文，質疑「第一學歷光鮮，就一定優秀嗎？」文章稱，名校出來的未必都是人才，普通院校出來的未必不是人才，「況且不看學校等級，僅從學術水準來看，湘潭大學的數學系實力不弱，甚至要強於絕大多數的985名校，僅從學校名氣來否定這位教授顯然沒有任何道理」。

中國 教育部 北京

上一則

港人接種科興 專家：盡快打第三針 保護力56%→80.2%

下一則

亞洲週刊副總編猝逝 妻稱主診醫生「失蹤」12小時

延伸閱讀

刺胳針醫學期刊：高端疫苗2期保護力8至9成

刺胳針醫學期刊：高端疫苗2期保護力8至9成
聖他克拉拉大學STEM新大樓完工 林楠：人才需求續增

聖他克拉拉大學STEM新大樓完工 林楠：人才需求續增
科技人才需求強 矽谷聖他克拉拉大學STEM大樓完工

科技人才需求強 矽谷聖他克拉拉大學STEM大樓完工

芝大教授批大學選才惹議 被MIT取消演說

芝大教授批大學選才惹議 被MIT取消演說

熱門新聞

翁帆（右二）與楊振寧（右三）三子遊三峽，左起楊光宇、楊又禮、楊光諾，右為侄子楊鐳。（取材自金牌娛樂微博）

翁帆與楊振寧3子女合照罕見曝光 「一家五口」笑開懷

2021-10-06 13:00
武漢市民在武漢漢口江灘三陽廣場，運動健身。（中新社）

廣場舞太吵 剋星出現了「反音響神器」在中國走紅

2021-10-10 17:21
王偉展現健美肌肉。（取材自錢江晚報）

41歲癌末男挑戰健美賽 半年減脂31斤

2021-10-12 13:00
蔡英文總統10日發表國慶演說。圖／本報系資料照

環時：蔡英文雙十演說 態度空前囂張

2021-10-10 12:05
平息近一年的中印邊境緊張局勢最近又生新事端。(美聯社)

中印邊境再生新事端 解放軍成功反制印軍

2021-10-09 10:09
圖為美軍「海狼」級核動力潛艦「康乃狄克號」2016年底資料照。(美聯社)

美潛艦究竟在南海撞到什麼？中網熱議：中國漁民立功了

2021-10-09 03:19

超人氣

更多 >
以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁

以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁
女友別戀 華裔女警開槍1死1傷

女友別戀 華裔女警開槍1死1傷
7000萬人社安金 每月多發近百元…40年來最大漲幅

7000萬人社安金 每月多發近百元…40年來最大漲幅

上海28歲海歸女 被裝行李箱拋屍

上海28歲海歸女 被裝行李箱拋屍
台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆

台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆