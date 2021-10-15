北大博導非「985」出身 學生竟嫌：師資不如中學

​​一名大四學生發帖稱「無法相信北大會有這麼差的師資」文章，引發舆論對「第一學歷」的激辯。此為示意圖。（取材自澎湃新聞）

最近，一位自稱達到保研標準的大四學生在選擇導師時，發現北大數學學院某博導碩士畢業於地方院校，而非「985」名校出身，他在中國 論壇「知乎」發帖稱「無法相信北大會有這麼差的師資」，更大酸北大「招的老師水平不如深圳中學」，此事引發關注，不少網友直呼學生「太荒唐」。

澎湃新聞報導，這名985本科生在瀏覽北大數院的導師時，發現一位博導的碩士畢業院校是湘潭大學，因此發文批評並直言「教書育人不是兒戲，希望北大整頓師資」。

此文在「知乎」引發眾多網友熱議，有網友認為，「想找導師，首先要做的應該是去搜每位導師的成就，看他們發的論文、專著、課題專案。而不是先去看導師的第一學歷」。

被「質疑」的胡姓教授畢業於湘潭大學數學系，博士在就讀於中國科學院數學與系統科學研究院，確實並非211、更非985。但據公開信息，胡姓教授發表相關領域的論文50餘篇，是國家傑出青年基金獲得者和中國計算數學屆最高獎項馮康科學計算獎得主，還是獲得德國洪堡研究獎學金的洪堡學者，現任三個國際期刊的編委和北京 計算數學學會祕書長。

據報導，中國教育部 曾表示，「國家教育行政部門相關政策及文件中沒有使用『第一學歷』概念」，希望能破除「第一學歷」迷思。

新華日報也對此發文，質疑「第一學歷光鮮，就一定優秀嗎？」文章稱，名校出來的未必都是人才，普通院校出來的未必不是人才，「況且不看學校等級，僅從學術水準來看，湘潭大學的數學系實力不弱，甚至要強於絕大多數的985名校，僅從學校名氣來否定這位教授顯然沒有任何道理」。