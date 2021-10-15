學霸爺爺三進大學 86歲仍每天讀報、學英語、做俯臥撑

86歲的王大康曾在40歲時成為中國單車環遊第一人。（取材自紅星新聞）

四川樂山有一位86歲高齡的老人王大康，他曾在40歲時成為中國 單車環遊第一人，61歲時考入大學本科，65歲攻讀研究生，73歲又讀了音樂專業，如今的他仍堅持每天讀報紙、練毛筆字、學英語、彈鋼琴、沖冷水澡，甚至做50個俯臥撑。他說，要活到老學到老做到老，直到最後停止呼吸。「學霸爺爺」王大康在繼續書寫著傳奇人生，

紅星新聞報導，岷江東岸，樂山城郊牟子鎮的一處農家小院裡，不時傳出悠揚婉轉的琴聲。這裡是樂山奇人王大康的家，他和長江漂流勇士 堯茂書、中國飛人衣瑞龍並稱為「樂山三怪傑」，也是網民口中的書寫著傳奇人生的「學霸爺爺」。

1981年2月15日，王大康從樂山出發，通過1278天整整3年半的艱苦行程，終於功成「夢」圓，完成了全國29個省、市、自治區的騎行，行程6萬多公里。

環遊中國後，王大康應邀寫成了一本75萬字的《王大康遊記》，卻被出版社以篇幅太長、內容太雜為由退稿。這讓只有初中文化的王大康很難受，他覺得以他當時的水平想要出書很難，「我一定要讀書，要去上大學！」

從61歲開始，王大康三進大學學習。1996年，他進入當時的四川師範學院（現西華師範大學）學習新聞寫作；2000年，繼續在四川師範學院攻讀旅遊文學專業研究生；2008年，已73歲的他又走進大學校園，成為樂山師院音樂學院的一名「大一新生」。

隨後這四年，王大康和這群「90後」大學生同班上課，從不早退、遲到。王大康說：「當初學習是為了寫遊記，如今上大學完全就是為了學知識。」2016年初，在王大康騎遊30多年後，56萬字的《王大康騎遊記》終於出版面世。

談起這些年的生活，王大康說，「每天的作息很有規律，我每個工作室都放了電子鐘。」從樂山師院讀書回來後，他堅持每天凌晨4時半準時起床，打太極拳、做廣播體操和俯臥撑。 「以前兩隻手都是三指做，現在左手有點問題。」每天30個俯臥撑也在最近三個月增加到了50個。

半小時的運動後，王大康會沖冷水澡，「冬天也是冷水，現在基本上很少生病。」6時，王大康正式開始一天的學習，摘錄報紙重點內容，再花半小時寫前一天的生活日記。9時一過就煮早飯來吃，接著練習一個小時的毛筆字或鋼筆字，再學習一個小時的英語，下午1時準時出門騎自行車。

談到父親，王大康的大女兒王毅 紅笑著表示：「父親『脾氣怪』，他不願意跟子女一起生活，他一個人生活慣了。」父親緊張而有序的生活，在王毅紅看來，只要過得開心、身體健康就很好，「我們願意他高高興興的。」

對於現在的生活狀態，王大康感到非常滿意，他每個月能領到幾千元的養老保險和退伍老兵生活補貼等，經濟上有保障，身體很健康，生活也非常充實。

不過，也有人對王大康的行為並不理解，認為都年過八旬了，何必把自己搞得這麼累？王大康總是回答 「我不覺得累，我很快樂。」自己身體好，精力旺盛，因此希望把更多的時間花在學習上，多增加點知識，多看下祖國的發展，這就是他的目的和願望。

「現在只是覺得每天的時間不夠用，因為要學習的東西太多了。」王大康說，前兩年他又買了整套的《古文觀止》、《資治通鑑》和《史記》等古典文學，需要抽時間來看，「這麼好的傳統文化，我如果沒有了解就走了，太可惜了，希望有生之年全部看完。」王大康很堅定地表示，他就想這樣活到老學到老做到老，一直到最後停止呼吸。