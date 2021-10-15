我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

嬌生爽身粉被控致癌 官司吃不完 子公司聲請破產

75歲前總統柯林頓送醫 病情無關新冠病毒

學霸爺爺三進大學 86歲仍每天讀報、學英語、做俯臥撑

中國新聞組／北京15日電
86歲的王大康曾在40歲時成為中國單車環遊第一人。（取材自紅星新聞）
86歲的王大康曾在40歲時成為中國單車環遊第一人。（取材自紅星新聞）

四川樂山有一位86歲高齡的老人王大康，他曾在40歲時成為中國單車環遊第一人，61歲時考入大學本科，65歲攻讀研究生，73歲又讀了音樂專業，如今的他仍堅持每天讀報紙、練毛筆字、學英語、彈鋼琴、沖冷水澡，甚至做50個俯臥撑。他說，要活到老學到老做到老，直到最後停止呼吸。「學霸爺爺」王大康在繼續書寫著傳奇人生，

紅星新聞報導，岷江東岸，樂山城郊牟子鎮的一處農家小院裡，不時傳出悠揚婉轉的琴聲。這裡是樂山奇人王大康的家，他和長江漂流勇士堯茂書、中國飛人衣瑞龍並稱為「樂山三怪傑」，也是網民口中的書寫著傳奇人生的「學霸爺爺」。

1981年2月15日，王大康從樂山出發，通過1278天整整3年半的艱苦行程，終於功成「夢」圓，完成了全國29個省、市、自治區的騎行，行程6萬多公里。

環遊中國後，王大康應邀寫成了一本75萬字的《王大康遊記》，卻被出版社以篇幅太長、內容太雜為由退稿。這讓只有初中文化的王大康很難受，他覺得以他當時的水平想要出書很難，「我一定要讀書，要去上大學！」

從61歲開始，王大康三進大學學習。1996年，他進入當時的四川師範學院（現西華師範大學）學習新聞寫作；2000年，繼續在四川師範學院攻讀旅遊文學專業研究生；2008年，已73歲的他又走進大學校園，成為樂山師院音樂學院的一名「大一新生」。

隨後這四年，王大康和這群「90後」大學生同班上課，從不早退、遲到。王大康說：「當初學習是為了寫遊記，如今上大學完全就是為了學知識。」2016年初，在王大康騎遊30多年後，56萬字的《王大康騎遊記》終於出版面世。

談起這些年的生活，王大康說，「每天的作息很有規律，我每個工作室都放了電子鐘。」從樂山師院讀書回來後，他堅持每天凌晨4時半準時起床，打太極拳、做廣播體操和俯臥撑。 「以前兩隻手都是三指做，現在左手有點問題。」每天30個俯臥撑也在最近三個月增加到了50個。

半小時的運動後，王大康會沖冷水澡，「冬天也是冷水，現在基本上很少生病。」6時，王大康正式開始一天的學習，摘錄報紙重點內容，再花半小時寫前一天的生活日記。9時一過就煮早飯來吃，接著練習一個小時的毛筆字或鋼筆字，再學習一個小時的英語，下午1時準時出門騎自行車。

談到父親，王大康的大女兒王毅紅笑著表示：「父親『脾氣怪』，他不願意跟子女一起生活，他一個人生活慣了。」父親緊張而有序的生活，在王毅紅看來，只要過得開心、身體健康就很好，「我們願意他高高興興的。」

對於現在的生活狀態，王大康感到非常滿意，他每個月能領到幾千元的養老保險和退伍老兵生活補貼等，經濟上有保障，身體很健康，生活也非常充實。

不過，也有人對王大康的行為並不理解，認為都年過八旬了，何必把自己搞得這麼累？王大康總是回答 「我不覺得累，我很快樂。」自己身體好，精力旺盛，因此希望把更多的時間花在學習上，多增加點知識，多看下祖國的發展，這就是他的目的和願望。

「現在只是覺得每天的時間不夠用，因為要學習的東西太多了。」王大康說，前兩年他又買了整套的《古文觀止》、《資治通鑑》和《史記》等古典文學，需要抽時間來看，「這麼好的傳統文化，我如果沒有了解就走了，太可惜了，希望有生之年全部看完。」王大康很堅定地表示，他就想這樣活到老學到老做到老，一直到最後停止呼吸。

每天清晨王大康在認真讀報。（取材自紅星新聞）
每天清晨王大康在認真讀報。（取材自紅星新聞）
王大康每天做50個俯卧撑。（取材自紅星新聞）
王大康每天做50個俯卧撑。（取材自紅星新聞）
王大康最愛拉風琴和彈鋼琴。（取材自紅星新聞）
王大康最愛拉風琴和彈鋼琴。（取材自紅星新聞）

中國 王毅 勇士

上一則

亞洲週刊副總編猝逝 妻稱主診醫生「失蹤」12小時

下一則

國殤之柱求完整 擬歐美展出 創作者批港大羞恥

延伸閱讀

賓州14所州大註冊學生降至8.8萬人 2010年以來最低

賓州14所州大註冊學生降至8.8萬人 2010年以來最低
余光中翻譯論集在台問世 看見「翻譯家余光中」

余光中翻譯論集在台問世 看見「翻譯家余光中」
聖他克拉拉大學STEM新大樓完工 林楠：人才需求續增

聖他克拉拉大學STEM新大樓完工 林楠：人才需求續增
諾貝爾和平獎得主瑞薩 曾在新州就讀高中大學

諾貝爾和平獎得主瑞薩 曾在新州就讀高中大學

熱門新聞

翁帆（右二）與楊振寧（右三）三子遊三峽，左起楊光宇、楊又禮、楊光諾，右為侄子楊鐳。（取材自金牌娛樂微博）

翁帆與楊振寧3子女合照罕見曝光 「一家五口」笑開懷

2021-10-06 13:00
武漢市民在武漢漢口江灘三陽廣場，運動健身。（中新社）

廣場舞太吵 剋星出現了「反音響神器」在中國走紅

2021-10-10 17:21
王偉展現健美肌肉。（取材自錢江晚報）

41歲癌末男挑戰健美賽 半年減脂31斤

2021-10-12 13:00
蔡英文總統10日發表國慶演說。圖／本報系資料照

環時：蔡英文雙十演說 態度空前囂張

2021-10-10 12:05
平息近一年的中印邊境緊張局勢最近又生新事端。(美聯社)

中印邊境再生新事端 解放軍成功反制印軍

2021-10-09 10:09
圖為美軍「海狼」級核動力潛艦「康乃狄克號」2016年底資料照。(美聯社)

美潛艦究竟在南海撞到什麼？中網熱議：中國漁民立功了

2021-10-09 03:19

超人氣

更多 >
以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁

以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁
上海28歲海歸女 被裝行李箱拋屍

上海28歲海歸女 被裝行李箱拋屍
台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆

台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆
微軟將關閉領英中國 美主要社交網站就此在中國絕跡

微軟將關閉領英中國 美主要社交網站就此在中國絕跡
北加女子家驚現92條響尾毒蛇

北加女子家驚現92條響尾毒蛇