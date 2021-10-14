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「不躺平」…深圳地鐵五不內宣 網譏不要臉

中國新聞組╱廣州14日電
深圳地鐵文宣「不躺平」。（取材自微博）
深圳地鐵文宣「不躺平」。（取材自微博）

深圳多年來吸引大量年輕人來打拚，希望在這裡實現財富夢想，深圳地鐵站近日出現5幅「大內宣廣告」，標榜「不躺平」、「不摸魚」、「不划水」、「不內卷」、「不甩鍋」等「五不」訴求。未料這波操作卻被網友譏笑是「不要臉」文宣。

綜合媒體報導，在高房價壓力下，很多年輕人選擇了躺平，這種情況變得越來越嚴重。最近深圳地鐵打出了一系列廣告，用激勵的話語鼓勵年輕人「不躺平、不內圈、不摸魚」。

網路流行用語「躺平」指的是消極對抗社會加諸的各種期待與要求，來自於年輕一代「不想跪著，又不能站著，只好躺著」心態，已被官方定調為有毒思想；「摸魚」、「划水」則泛指偷懶、怠工；「內卷」則指在同一領域內部的非理性過度競爭；「甩鍋」則指推卸責任。

不過，網友對於官方這波大內宣操作卻不肯埋單，稱這些標語根本自相矛盾，「大家都不躺平不摸魚不划水，那怎麼可能不內卷？」、「寫這個文案的人心裡啥感受？」另有網友嘲諷，「都是社會主義的接班人」，更有網友以官腔反諷，要大家「不信謠，不傳謠」，甚至有人說「再加一條：不要臉」、「建議不畫餅」。

報導稱，深圳要想讓年輕人保持旺盛的鬥志，最好的辦法就是把房價降下來，讓他們能夠在這裡有一份立足之地。只有這樣年輕人才能選擇不躺平、不內捲。

深圳地鐵文宣「不內卷」。（取材自微博）
深圳地鐵文宣「不內卷」。（取材自微博）

地鐵站 房價

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