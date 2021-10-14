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濟南高三男解剖小龍蝦 奧賽奪金 可望保送清華北大

中國新聞組╱北京14日電
濟南山大實驗學校高三學生陳冠彬（中）獲得第30屆全國中學生生物奧林匹克競賽金牌，獲保送北京大學或清華大學資格。（取材自閃電新聞）
濟南山大實驗學校高三學生陳冠彬（中）獲得第30屆全國中學生生物奧林匹克競賽金牌，獲保送北京大學或清華大學資格。（取材自閃電新聞）

小龍蝦，是很多人喜歡的美食。但山東濟南山大實驗學校高三學生陳冠彬憑藉解剖小龍蝦拿到全國奧賽金牌，獲得清華北大的保送資格，網友羨慕說，「這就是別人家的孩子吧。」

「解剖小龍蝦，也是我們剛剛結束的全國比賽的實驗考試內容之一。從這個小龍蝦裡面找到它的心臟以及觸角腺，並且用比賽給的一個大頭針把它觸角腺標出來，以及一個黑色卡紙墊在心臟下面；除此之外，比賽還有一個特殊的要求，一定要體現出至少一條動脈。」說起比賽過程，陳冠彬侃侃而談。

北晚新視覺報導，吃龍蝦的人不少，能將龍蝦心臟等器官認出來可沒幾個。陳冠彬之所以能在強手如林的奧賽中獲得金牌，對生物科學除了要有持續的學習積累，更要有濃厚的興趣。

陳冠彬說：「剛上高一，9月份的時候，我們學習細胞生物學，有一個關於ATP合成的模型，它就像一個水力發電機一樣，通過氫離子驅動這個轉子旋轉，就可以合成非常多的ATP，就能把這個氫離子的勢能轉化成ATP的化學能。我就覺得從這個過程看，生命真得太神奇了。」

本著對生命科學的熱愛，陳冠彬自高一起就準備參加奧賽。在2020年全國中學生生物學聯賽中獲省二等獎，但這並未達到陳冠彬的預期。是繼續還是放棄？他在心裡打了個問號：「因為就是覺得自己再學一年可能確實也不會、也不大容易拿到什麼成績了，就是覺得投入和產出可能不成正比。」

選擇奧賽在日復一日的練習中，身心都備受考驗。但陳冠彬的指導教師范運梁十分堅定他能堅持走這條路：「他的精力非常旺盛，關鍵一點是他真心熱愛生物學科。」

陳冠彬正在做研究。（取材自閃電新聞）
陳冠彬正在做研究。（取材自閃電新聞）

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