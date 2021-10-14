兒子當人質…丈夫產房抱走娃 逼老婆還7萬彩禮錢

毛斌斌要求范彩雲歸還彩禮錢，才能把孩子交給范彩雲。（取材自新京報）

甘肅 省天水市一位婦女范彩雲在網路上指控，她上個月在醫院產下男嬰沒多久，正在與他鬧離婚的老公毛斌斌就跑進病房將她的孩子抱走，並威脅她歸還7萬元（人民幣，下同，約1.1萬美元）的彩禮錢後，才把孩子還給她。事件曝光後，當地婦聯與司法所介入，為兩人進行調解。

新京報報導，范彩雲表示，她與毛斌斌2020年末結婚，但婚後並不愉快，今年5月就分居了，但生產前仍通知了老公到醫院陪產。9月28日凌晨，她在天水市武山縣人民醫院生下了男嬰，但毛斌斌當天下午5時許突然將孩子抱走，並未告知她去向。

范彩雲表示，事發當天下午3時左右，范彩雲因生產後男方和其親屬都沒有問候自己，感到很委屈，於是和毛斌斌爭吵了一次，想不到對方就在醫護的眼前將孩子抱走了，讓她一怒之下報警。但武山縣城關派出所的民警告訴她，如果兩人還處於婚姻關係，那麼這件事屬於家庭糾紛，只能協調解決，不能立案。

事後毛斌斌與她聯繫，要求她歸還彩禮錢，並刪除她在微博 上發的控訴貼文，才會將孩子還給她。

報導稱，毛斌斌對記者表示，孩子在他那裡很安全，事情已經在協調解決的過程中，並拒絕透露其他細節。

對此，武山縣婦聯受訪表示，毛斌斌稱范彩雲歸還他彩禮錢之後願意與她離婚，但想要扶養孩子。婦聯說，已經和毛斌斌戶籍所在的四門鎮司法所溝通，由四門鎮司法所繼續調解。