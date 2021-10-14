16年獻血255次 「獻血大王」募款救治重病妻

無償獻血的楊秀偉。（取材自紅星新聞）

四川成都「獻血大王」楊秀偉從2005年起，至今已經捐血255次，義舉也被廣為報導流傳，他的鮮血至少幫助了502位病患，但為了自己生重病的太太，如今他必須向社會求助募款。

據紅星新聞報導，楊秀偉的妻子本月7日突發腦卒中（腦中風 ），住進了醫院加護病房。由於事發突然，楊秀偉表示手邊的錢完全不夠，先跟朋友借了將近2萬元（人民幣，下同，約3118美元），加上自己的錢，總共已經付出了3.5萬元。

「我們兩個人工資一共才2000多元」，楊秀偉說，妻子原本做保潔，現在病了沒了收入，一個月有1000元社保。而他原本在成都市區看守門衛崗亭，一個月也只有2000多元，扣除社保就只剩1000多元。

「剛剛把我們調到龍泉驛區大面街道做環衛，加班多工資就高，但現在也沒辦法去上班」。楊秀偉焦頭爛額，只得在網絡上發起籌款5萬元（約7794美元），希望能解燃眉之急。

今年55歲的楊秀偉有一個兒子，但去年創業失敗，也欠了一大筆錢，自顧不暇。楊秀偉說，他們「沒房、沒車、沒存款」，房租每個月2000多元，還是靠95歲老母親的養老金支付。

楊秀偉現在每天除了到處籌措醫療費 ，其餘時間都待在妻子的病房外，生怕妻子病情變化時醫生找不到他。他偶爾會請醫護人員幫他把手機 拿進病房，利用視訊看看妻子。「你在裡頭不要擔心，外頭的事情都有我」，楊秀偉透過視訊對病床上的妻子說道。

楊秀偉從2005年起開始在成都市血液中心捐血，一開始是為了彌補無法當醫師助人的夢想，想說捐血也可以救人。後來他幾乎每半個月就會去一趟捐血中心，16年來總共無償獻血255次，其中血小板254次，全血1次，最近一次還是在妻子病倒前一天。