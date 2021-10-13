表忠誠、保平安？ 萬達王健林率高管改乘紅旗汽車

萬達集團董事長王健林（右）11日宣布公司副總裁以上座駕全部換成一汽紅旗車。在儀式上，王健林從一汽董事長徐留平（左）手中接過「車鑰匙」。(取材自萬達集團微信公號)

萬達董事長王健林11日宣布，公司高層一律換乘一汽紅旗汽車 ，以實際支持表達「對民族品牌的信心」。王健林宣布改乘坐紅旗後，一汽紅旗再衝上微博熱搜榜。學者認為，這是曾遭打壓的王健林在新一波收割運動中「表忠」保平安。

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自由亞洲電台報導，萬達集團11日在其微信公號上發布消息，董事長王健林稱從自己開始，萬達副總裁以上高層主管全部換乘中國 紅旗汽車。他強調這是表達「對民族品牌的信心」。

據此前中國汽車行業媒體曝光，作為中國前首富，王健林擁有多輛豪華座駕，90年代初就乘坐奔馳600SEL（S600前身），另外還有奧迪A8和邁巴赫57s等。

鐘愛國際頂級豪車的王健林突然宣布換紅旗座駕的消息引發熱議，紛紛揣度其背後深意。不少人認為，王健林此舉是向當局表忠。

經濟學者賀江兵指，中共收割萬達早在5年前就已經開始，王健林以出售旗下酒店和文旅項目等償還銀行貸款應對了危機。相比較目前正在膽顫心驚的馬雲 、馬化騰、許家印等人，王健林和萬達已經度過最危險的時期，但寒蟬效應在蔓延，被打怕的王健林在又一次已經到來的收割運動中，以「表忠」方式來求生，而這也基本上也是民營企業家們的集體狀態。

在萬達集團與中國一汽舉行的戰略合作儀式上，萬達公布雙方將在品牌營銷、渠道拓展、跨界合作等方面實現資源共享。

法國時評人王龍蒙指出，王健林與一汽的合作，是非常不對等的。萬達為有紅色背景的國有企業一汽拱手送上資源，他這樣做相當於投下了一份政治保險；另外習近平正在煽動民族主義狂潮，從薄熙來等政治事件有驚無險走過的王健林，習慣用這種方式來向當局表忠，以免重蹈馬雲政治不過關導致螞蟻金服無法上市的覆轍。