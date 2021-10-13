染毒藝人宋冬野想復出 官媒：犧牲的緝毒警能復活？

有網友稱宋冬野染毒被拘後，仍有發表作品及演出。。(取材自澎湃新聞)

以一首「董小姐」暴紅的中國民謠歌手宋冬野，日前在微博 發表千字文求「放我一條生路」，感嘆他因五年前吸毒，近期演唱會再被舉報取消，強調會捍衛自己的合法工作 權，文章在微博熱傳。共青團對此事發聲，「如果吸毒藝人可以復出，那麼可以讓我們犧牲的緝毒民警復活嗎？」

澎湃新聞報導，共青團指出，涉毒藝人可以戒毒，可以去做其他的工作，但作為公眾人物，吸毒行為不只是個人惡習，還會對青少年的防毒意識產生負面影響，如果吸毒藝人可以復出，那些長眠地下的緝毒警察該怎麼「復出」呢？對沾染毒品 的公眾人物說不，拒絕對毒品一切形式的美化和洗白。

中新社報導，據統計，2020年全中國破獲毒品犯罪案件6.4萬起，抓獲犯罪嫌疑人9.2萬名，繳獲毒品55.5噸，新發現吸毒人員同比減少30.6%，共青團指出，每一起破獲的毒品案件背後都是緝毒民警們無數的付出與犧牲。共青團感嘆，公眾空間需要正確的引領示範，毒販是喪心病狂，可在這條罪惡的利益鏈上，吸毒者也是一環，因為那些為吸毒而花出去的錢都變成了毒資買了子彈，打在了緝毒警的身上。

香港01報導，宋冬野在微博千字文中表示，今次「合理合法經過嚴格審批並通過的演出」，由於一些「惡意的恨人不死的舉報」而被強行取消，眾多工作人員、樂隊成員的辛勤努力直接化為泡影，幾千名觀眾的期待再次瞬間落空，這是他完全不能理解的事。

宋冬野坦承五年前其30歲時因吸食毒品，而被行政拘留10日，但之後並未再碰過毒品，更順利通過警方幾十次的臨時檢查，並常以自身為例向身邊友人普及禁毒知識，告誡他人遠離毒品，「再沒有犯過甚麼錯了」。

正值官方嚴打「劣跡失德藝人」之際，不少網友認為吸毒是嚴重錯誤，宋冬野被取消演出十分合理，甚至有網友呼籲「吸毒藝人應終身禁用」。另外有網友梳理發現，宋冬野近幾年仍有不少作品面世，亦有成功開辦多場演唱會，並非完全被封殺，質疑他「裝甚麼委屈」。

根據網傳截圖，事發後面對網友質疑，宋冬野疑似在回應網友時怒罵「去你們媽的」，並表示自己感到委屈。

對於宋冬野上述言論，大多數網友都表達不認同，甚至有網友認為，吸毒藝人應該被永久封殺。但也有網友認為宋冬野「裝委屈」，因他2017年、2018年都發行了新歌，且歌曲在各大平台播放都正常。2019年以來，他亦在長沙、西安和杭州等地舉行巡迴個人演唱會。