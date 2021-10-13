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食蚜蠅變蜜蜂？瀋陽12歲男孩糾錯英語教材 獲讚專業

中國新聞組／北京13日電
瀋陽12歲男孩小崔發現英語教材上的蜜蜂圖片，其實是食蚜蠅。(取材自遼瀋晚報)
瀋陽12歲男孩小崔發現英語教材上的蜜蜂圖片，其實是食蚜蠅。(取材自遼瀋晚報)

「我在預習滬教版英語教材時，發現95頁有點小問題。95頁上有3張小昆蟲的照片，按英文的說明分別應該是蝴蝶、螞蟻和蜜蜂；但是圖片上，卻是蝴蝶、螞蟻和食蚜蠅……」瀋陽市126中學7年級的學生小崔把自己的發現反映給了上海教育出版社。出版社方面表示，確實是弄錯了，並稱讚「現在的小孩很厲害，非常專業。」

遼瀋晚報報導，小崔全名叫崔宸溪，今年12歲，剛剛升入瀋陽市126中學。小崔的媽媽王女士表示，生物學是小崔從小就最喜歡的一門學科，小學時，他的同學都叫他「螞蟻小崔」；他自己在家裡養過10多種螞蟻，觀察他們的習性、種群內的分工等等。

「他3歲左右就能自己獨立閱讀，而且那時就表現出自然科學這方面的興趣，我們就買了很多繪本他自己就看。家裡自然科學方面的書能有300多本，他自己就有一個專門的書架。平時我們大人一旦遇到這方面的問題他都能立刻就給出答案，還能上書裡準確地找到相關介紹。」王女士表示。

這一次預習教材發現問題後，小崔和媽媽給出版教材的上海教育出版社打了電話反映問題。出版社的編輯給王女士回了電話：「我們查了一下，是有問題。我們後來問了專業的生物老師，確認了，這兩種眼睛雖然很相似，但是不對。現在的孩子都是很厲害的，非常專業。我們下次重印的時候會進行替換，因為我們是國家送審的教材，需要先向教育部有個報備，然後才能進行修改。也感謝你們提出問題。」

小崔的學習成績一直很好，王女士表示小崔從來沒有參加過課外的培訓機構的學習。「他就是獨立學習的能力很強，從小自己閱讀時，遇到問題就自己解決，問老師啊或者上網查資料啊。而且他不偏科，各學科成績都很不錯。我之前還擔心過他的英語。結果發現擔心是多餘的。」王女士表示。

除了生物方面的，小崔也很喜歡物理化學方面的知識，「小學三年級就能背下來元素周期表，還在家鼓搗實驗，後來我們怕他把家毀了，就不讓他弄了。我有個朋友是中學化學老師，小學四年級時，我帶他去玩，結果他跟著一幫初三的孩子上上課了。」

「教材上這個問題是怎麼發現的？」記者問正忙碌的小崔。「其實也挺簡單的，就是蜜蜂有兩對翅膀、食蚜蠅只有一對，而且蜜蜂的肚子是胖胖的、食蚜蠅很瘦的。蜜蜂的觸角很明顯，食蚜蠅的不明顯。」小崔就像在說著一件很平常的事兒。

教育部

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