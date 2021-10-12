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41歲癌末男挑戰健美賽 半年減脂31斤

中國新聞組／杭州12日電
王偉展現健美肌肉。（取材自錢江晚報）
王偉展現健美肌肉。（取材自錢江晚報）

杭州一位41歲男子王偉，2014年檢查出罹癌，2018年被告知病情來到末期。熱愛健身的他仍大膽追夢，參加健身錦標賽，備戰161天減了31.2斤（15.6公斤）。在台上，他全身塗滿油彩盡情展現肌肉線條，除了腹部一條深深的傷疤，完全看不出來是一位癌症晚期的病人。他說，「身邊就是頂尖的健美選手，感覺很幸福，如願以償，名次完全不重要」。

錢江晚報報導，2014年，單位體檢，王偉被查出濾泡淋巴瘤中晚期。先做脾臟摘除手術，腹部的疤痕就是那時留下的；接下來打了一年化療，做了兩年維持治療。不幸的是，2018年，腫瘤復發，王偉的病情進入晚期。

喜歡健美多年，王偉從初中就在家買了啞鈴鍛鍊，還拿到了國家二級裁判的證書，桐廬的健美比賽他當過四年裁判。

王偉減肥前。（取材自錢江晚報）
王偉減肥前。（取材自錢江晚報）

王偉說，「喜歡健美這麼多年，不參加一次比賽太遺憾了，這幾年一直生病，我想，想再多不如馬上去做，不做機會會越來越少」。

王偉的備戰從4月開始整整161天，在這期間，他瘦了31.2斤。嚴格的飲食、單調的訓練，還有工作，還要每周從桐廬趕到浙一治療。

備戰健美比賽、賽前的脫脂脫水，哪怕是一般人也很難，對於王偉來說，難度是幾倍級的增加，「最難的是訓練備戰和治療衝突，打了針，會噁心嘔吐，血項也會升高，這時就不能訓練了。訓練一停，計畫就會被打亂，訓練目標就達不到」。

王偉訓練備戰。（取材自錢江晚報）
王偉訓練備戰。（取材自錢江晚報）

身體這樣，為什麼備戰還要這麼拚？王偉回答，「如果身體連訓練痕跡都沒有就上台，我覺得是對自己、對比賽、對對手的不尊重，我絕不會這樣做」「今天站上比賽舞台，我覺得自己就贏了。但我的性格就是這樣，我不會允許自己隨隨便便站上台」。

王偉腹部的疤痕和治療導致手掌嚴重開裂。（取材自錢江晚報）
王偉腹部的疤痕和治療導致手掌嚴重開裂。（取材自錢江晚報）

健身 癌症 肌肉

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