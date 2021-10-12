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農村熟男娶妻難 平均要花30萬 近一個家庭10年積蓄

中國新聞組╱北京12日電
在中國，結婚花費以男方家庭承擔為主，往往是一個家庭節衣縮食近十年的積蓄。此為示意圖。（取材自房縣網）
在中國，結婚花費以男方家庭承擔為主，往往是一個家庭節衣縮食近十年的積蓄。此為示意圖。（取材自房縣網）

農村大齡男青年結婚難問題，愈發引人關注。在中國，結婚花費以男方家庭承擔為主，往往是一個家庭節衣縮食近十年的積蓄。國家統計局今年部署了一項「農村青年婚姻關係」調研，其中，青島、寧波平均結婚花費超30萬（人民幣，下同，約4.6萬美元）。

觀察者網報導，青島市農村青年婚姻關係調研報告顯示，大齡男青年擇偶困難，未婚且無戀愛對象男性占比32.40%，比女性（占比25.69%）高6.71個百分點。31至35歲未婚且無戀愛對象，男性占比9.46%，比女性（占比1.89%）高7.57個百分點。

報告分析，缺乏經濟基礎、沒有穩定的收入、經濟條件差是當前農村男青年擇偶困難的首要限制條件；個人形象或能力差也是農村適齡男青年未婚絆腳石。數據顯示，調查對象年收入1萬至5萬元占比47.06%，年收入5萬至10萬元占比29.1%。

雖然農村青年收入不高，但結婚費用卻節節高漲。報告顯示，結婚費用漲幅超過農村經濟發展速度，與人民生活水平及承受能力脫節，「天價彩禮」已成為農民家庭難以承受之重。農村青年結婚費用包括置辦獨立婚房、彩禮禮金、置辦婚宴酒席、置備家用汽車和購買金銀首飾等，平均費用30萬元以上。

與之類似，寧波市農村青年平均結婚費用達30.78萬元，其中最高達200萬元。結婚費用主要由男方承擔。調研發現，寧波多數農村彩禮禮金習俗依然存在，且金額不低，平均10萬元起步，且多數人認為有房是結婚的前提。

一些經濟欠發達的農村地區，結婚費用也不低。湖北某經濟欠發達縣級市的李女士表示：「我們這裡的基本行情是，男方要在（縣級市）市區買一套房子，房子要寫雙方名字，還要給20萬以上的彩禮。兩邊酒席也都是男方出。」

人口專家、廣東省人口發展研究院院長董玉整教授分析，當前在婚俗中的一大問題就是過分物質化。有的人「寧願坐在寶馬車裡哭，也不願坐在自行車上笑」，甚至將學歷、身高、顏值等明碼標價，出不起這些價格的人根本就沒資格去談婚論嫁了。有的地方彩禮已高達三、四十萬元。

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