落實鼓勵生育政策 北京多孩家庭可優先配租公租房

近日北京市朝陽區開啟2021年面向「未成年子女數量較多」輪候家庭組織選房，這是北京首批面向多孩家庭直接配租公租房。(取材自澎湃新聞)

北京 市朝陽區將啟動面向「未成年子女數量較多」輪候家庭組織選房。北京市住建委今年8月發布「關於加強公共租賃住房資格覆核及分配管理的通知」（以下簡稱「通知」）稱，為落實鼓勵生育政策，未成年子女數量較多的輪候家庭可優先配租公租房。

綜合新京報及第一財經報導，「未成年子女數量較多」家庭，指的是兩人及以上未成年子女的家庭。據統計，目前在北京全市公租房輪候家庭中，有兩個及以上未成年子女的家庭近3000戶。

按照「通知」規定，這些家庭可納入公租房直配模式範圍，區住房保障管理部門可結合本區實際，直接發放選房通知單組織選房。

據報導，朝陽區本次發布的信息則是根據上述文件精神，結合朝陽區實際情況，對取得公租房備案資格且尚未配租配售的未成年子女數量較多的家庭，以直接發放選房通知單的方式組織選房。

按照北京公租房的申請條件，輪候家庭的家庭年收入需符合相關規定。具有北京市戶籍的申請人，家庭人均住房使用面積15平方米（含）以下；三口及以下家庭年收入10萬元人民幣（約1.5萬美元）及以下、四口及以上家庭年收入13萬元及以下。

根據朝陽區的公告，本次配租房源涉及兩個公租房項目，分別為位於朝陽區垡頭地區的燕保·北焦家園和位於朝陽區黑莊戶鄉的燕保·雙橋家園項目。