洪澇+寒潮 山西175萬人受災 幾天降水超過往年當月3倍

受連續降雨影響，山西汾河介休段洪峰過境後水位上漲，堤岸及沿河部分民房、糧田被淹。（中新社）

山西多地連日遭遇連續強降雨，造成山體滑坡、道路中斷、村莊進水、房屋倒塌、堤壩決口、鐵路中斷及人員傷亡等嚴重自然災害，全省175.71萬人受災，加上近日氣溫驟降，洪災和寒潮襲擾下的山西縣城，引發關注。網上紛紛發起馳援活動，「全國人民為山西撐把傘」送暖。

今年十一假期期間，2日20時起，暴雨 突襲山西。省氣象局次日啟動暴雨四級應急響應，直到7日10時才解除。太原、陽泉、臨汾、長治、呂梁、晉中大部分地區都創下了10月上旬累計降雨紀錄。連日暴雨造成山西嚴重洪澇災害，全省共12.01萬人因此被緊急轉移安置，284.96萬畝農作物受災，1.7萬餘間房屋倒塌。

澎湃新聞報導，持續降雨下，山西多地遭遇內澇、地質災害、洪水等災情：黃河第二大支流汾河下游運城段遭遇近40年來最大洪峰，部分河段造成決口、漫堤；烏馬河清徐縣、祁縣段多處決堤，多處設施農業被淹；平遙城牆84號內牆發生局部坍塌；南同蒲鐵路祁縣至東觀間昌源河大橋橋台被沖垮，枕木懸空，造成鐵路雙向中斷。

目前，山西已緊急下撥省級雨澇災害救災資金5000萬元，支持受災群眾緊急轉移安置、過渡期生活救助、倒損住房恢復重建等。

山西省氣象台首席預報員王洪霞表示，近期山西降雨屬於一次異常的極端性強降水過程，全省平均降水量達119.5毫米，是10月常年月平均降水量的3倍以上。加上後期氣溫較前期山西大部分地區平均氣溫劇烈下降8至10℃，霜凍、寒潮預警中，部分地區地面最低溫 度還將下降到0℃以下，「造成影響大、範圍廣」。

山西多個地區的大雨加上低溫，給救災物資運送和災後重建，帶來了不少困擾。極目新聞報導，以山西省安澤縣為例，因救援任務來得急，救援隊隊員只穿一件救生衣就前往一線，不少隊員不是因此感冒就是遇上腿抽筋。沁河上6座橋中有4座都被河水沖垮，縣城多個地方還停電了，更增救援困難。

「橋對面那些村子的物資到現在堅持快10天了，未來幾天物資運輸肯定是大問題。」當地救援隊員說，他們在網上發布求助信息後，大批援助信息湧來，運送物資的行程因此已往後排了好幾天，但「橋斷了，送物資要繞路，所以一天走不了幾個地方。」魏小強說。

美國之音報導，山西本次受災範圍估計比今年7月河南 嚴重洪災更大。但據中國慈善家報報導，有救援人員稱，信息滯後是外界對這次災害的普遍觀感，媒體對山西水災的報導沒有形成「河南水災」那樣的強勢衝擊力。有網評形容，山西暴雨連下60小時卻「無人問晉」，關注度相對較弱。