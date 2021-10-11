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山西60座煤礦因暴雨停產 價格看漲

中國新聞組／北京11日電
山西經歷一周暴雨襲擊後，導致60座煤礦停產，將繼續推高煤炭價格。圖為山西河津市淹水情況。（新華社）
山西經歷一周暴雨襲擊後，導致60座煤礦停產，將繼續推高煤炭價格。圖為山西河津市淹水情況。（新華社）

中國最大產煤省分山西經歷一周暴雨襲擊後，導致60座煤礦停產，估計占山西整體煤礦產能的一成，持續推高的煤炭價格，是否進一步影響供電穩定，受到外界關注。據報導，雖已有60座煤礦停產，山西副省長王一新要求已簽保供合約的國企要「不講條件、不折不扣」完成好煤電保供任務。

香港01報導，山西在「十一」期間遭遇特大暴雨，暴雨導致60座煤礦、372座非煤礦山及14間危化企業停產，1035個在建工程停工，166個風景區關閉。

據了解，山西是中國最大的產煤省分，2020年成為繼內蒙古後，史上第二個煤炭年產量逾10億噸的省市，達10.63億噸，一舉超越內蒙古的10.01億噸，這兩個省的煤炭產量占全中國產量的53.7％。

報導指出，中國「十一」前，煤價已受煤炭緊缺影響上揚。截至9月底，秦皇島港口5550大卡的混煤價格達每噸人民幣1700元（約264美元），創下新紀錄。

中國官方此時也大力保供煤炭。山西、陝西也加大供應煤炭能力。山西51座煤礦第4季度產量預計增加2065萬噸。98座擬核增產能煤礦淨增產能將達每年5530萬噸，第4季增加產量預計達802.5萬噸。但隨著山西甚至臨近的陝西降下暴雨，增產煤炭的目標將更難達成。

另據中新網報導，中國多省在9月爆發限電危機後，9月29日，山西與河北、山東、江蘇等14個省（區、市）簽訂第4季煤炭中長期保供合約，保障能源供應。山西出現大範圍強降水災情後，山西省政府9日召開省屬煤電企業保供現場推進會，宣示加碼推進煤炭保供。

報導引述山西省副省長王一新表示，現在到了國有企業發揮保障能源安全「壓艙石」作用的關鍵時刻，要「不講條件、不折不扣」完成好煤電保供任務。

中國缺媒消息頻傳，有人建議是否考量恢復進口澳洲煤炭。德國之聲報導，已有大約100萬噸澳洲煤炭在中國保稅區獲得清關。但雪梨大學商學院教授杭智科（Hans Hendrischke）說，少量進口澳煤只是為緩解中國用煤緊張，沒有跡象表明中國對澳洲的制裁政策有所鬆動。

澳洲曾是中國第二大煤炭供應國，僅次於印尼。

中國 澳洲 暴雨

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