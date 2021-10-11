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官方要求保供煤電 火電廠漲價聲浪大

中國新聞組／北京11日電

中國產煤大省受強降雨襲擊，恐進一步加劇「電荒」。據中國經濟周刊統計，2021年上半年，中國27家上市火力發電企業中，就有17家利潤下滑、六家陷入虧損，坦言儘管官方表態全力保供煤電，但「漲電價」的呼聲也越來越高，成為各方博弈的焦點。

國家統計局數據顯示，今年1到8月，中國水力發電量年減1%，但火力發電量年增12.6%，與此同時，全國產煤量僅年增4.4%，在國際煤價高漲、供不應求下，火電行業持續呼籲漲電價。

以虧損最多的華電能源為例，2021年上半年營收52.25億元（人民幣，下同，約8.09億美元），年減4.2%，但是虧損達人民幣5.23億元。

其他火電企業中，還有京能電力上半年虧損3億元、豫能控股虧損7150萬元、金山股份虧損約2.9億元到3.4億元之間等。

中金公司研究報告進一步分析，中國火電「發一度虧一度」的局面，將對發電企業現金流產生不利的影響，長期下來，將不利於新能源項目開發投資

「火電行業陷入『成本倒掛發電、全線虧損』的狀態，再一次集中暴露能源市場的定價和結構性問題。今年煤價漲到天上，電價常年不漲，發電廠根本沒有動力發電。」中國經濟周刊引述某大型國有發電廠辦公室負責人張飛表示。

事實上，近月以來，已有寧夏、山東、上海、廣東陸續宣布，允許煤電市場交易電價在標桿電價基礎上，上浮不超過10%。

週掌櫃諮詢全球化顧問、前歐盟中歐政策顧問宋欣認為，「從全球能源市場看，全球性電價上漲是必然的現象。政府補貼不可持續，限價更不可取。」

中國 營收 投資

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